El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a Keiko Fujimori tras su elección como presidenta del Perú y manifestó su interés en estrechar aún más los lazos que unen a ambas naciones durante su próximo gobierno, informó la agencia EFE.

A través de una comunicación difundida por la agencia oficial Xinhua, el mandatario sostuvo que está dispuesto a colaborar con la presidenta electa para impulsar “la asociación estratégica integral” que mantienen China y Perú, una relación que calificó como sólida y en constante crecimiento.

Este 2026 ambas naciones conmemoran 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, hecho que fue recordado por el presidente chino. Xi señaló que este momento representa una oportunidad para seguir profundizando la cooperación bilateral.

Asimismo, afirmó que los contactos entre ambos gobiernos han sido constantes en los últimos años, calificándolos como “socios estratégicos integrales”.

Esta relación bilateral chino peruana -aseguró- mantiene una “buena tendencia de desarrollo”.

El pronunciamiento se conoció pocos días después de que el Jurado Nacional de Elecciones oficializara la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. La lideresa de Fuerza Popular se impuso en la segunda vuelta a Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos.

Otros mandatarios de países como España, Argentina, Uruguay, la India han extendido sus saludos y felicitaciones a la presidenta electa, manifestándole sus deseos de que pueda cumplir una buena gestión.