El presidente chino Xi Jinping reconoció la relación chino peruana como una "asociación estratégica integral". (Vincent Thian / POOL / AFP)
El presidente chino Xi Jinping reconoció la relación chino peruana como una "asociación estratégica integral". (Vincent Thian / POOL / AFP)
/ VINCENT THIAN
Por Redacción EC

El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a Keiko Fujimori tras su elección como presidenta del Perú y manifestó su interés en estrechar aún más los lazos que unen a ambas naciones durante su próximo gobierno, informó la agencia EFE.

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