El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, aseguró que el caso de los legisladores de su partido sindicados de integrar el “brazo congresal” de la presunta red criminal del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), caso conocido como ‘Los Niños’, es una “foto” que difícilmente va poder borrar.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el también precandidato presidencial de la agrupación de la lampa señaló que la actual dirigencia viene realizando esfuerzos para mejorar la imagen de Acción Popular, expectorando y “poniendo orden” en su bancada.

“La foto de los niños, más allá del esfuerzo que ha hecho la actual dirigencia de poder expectorar a algunos personajes y de poner cierto orden dentro de la bancada y en el partido en general, es una foto que difícilmente vamos a poder borrar, va a estar allí siempre esa imagen”, expresó.

“¿Cómo podemos revertir esa situación a criterio nuestro? Creemos que no es tiempo de agachar la cabeza, no es tiempo de esconder, sino de mostrarnos. El partido va a mostrar en esta elección que tiene cuadros, no son seis u ocho personajes que pueden haber traicionado la línea histórica de Acción Popular, sino que el partido tiene cuadros”, agregó.

Chávez indicó que su partido busca presentar a la opinión nuevos cuadros, que cuenta con “referentes históricos y nuevos liderazgos emergentes”, a fin de mostrar un “nuevo rostro” de cara a las elecciones generales del 2026.

“Ayer no había una dirigencia que pueda orientar, poner filtros, candados al proceso de selección de candidatos. Hoy sí hay quienes nos hacemos responsables, hoy yo estoy dando la cara y hay una organización, una dirigencia que da la cara y es la gran responsabilidad que tenemos nosotros”, sentenció.

Cabe recordar que semanas atrás, tras la renuncia de congresistas de Acción Popular a la bancada, en medio de un llamado al orden por parte de su plenario nacional, dicho partido conformó un nuevo grupo parlamentario.

De este modo, con el retorno de María del Carmen Alva y Edwin Martínez la nueva bancada de AP tiene en total 10 integrantes. Quedó fuera Raúl Doroteo.

Integran el nuevo grupo parlamentario del partido de la lampa, además de Alva y Martínez, los legisladores Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Ilich López, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, Hilda Portero, Wilson Soto y Elvis Vergara.