Julio Chávez afirma que fallo del JNE deja a Acción Popular fuera de las elecciones 2026. (Foto: Facebook/Julio Chávez)
Redacción EC
Redacción EC

El presidente del partido Acción Popular, , emitió un comunicado dirigido a la militancia y al público en general en el que informó que el determinó que la lista de delegados elegidos en la jornada electoral del 30 de noviembre fue modificada de manera ilegal e injustificada.

Según señaló, esta situación permitió que militantes no electos participaran como votantes en las elecciones del 7 de diciembre, lo que fue calificado por el ente electoral como un a la democracia interna del partido.

De acuerdo con el pronunciamiento, esta decisión impide que Acción Popular participe en las y expone a la organización al riesgo de perder su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Chávez sostuvo que el máximo organismo electoral resolvió más allá de lo solicitado por el partido, afectando —según indicó— los derechos de candidatos y militantes, así como el trabajo realizado durante meses para reorganizar las bases partidarias. Ante ello, anunció que se solicitará la reconsideración del fallo, planteando únicamente una nulidad parcial del proceso.

En el comunicado, el dirigente señaló como responsable directa a la ex presidenta del Comité Nacional Electoral, Cinthia Pajuelo, a quien el propio JNE atribuye la sustitución de delegados electos. Asimismo, afirmó que se identificarán a otros presuntos responsables para que asuman responsabilidades disciplinarias, políticas y penales.

También cuestionó a la , indicando que fue advertida oportunamente sobre las irregularidades y anunció que se formalizarán acciones administrativas, civiles y penales contra sus funcionarios.

Finalmente, Chávez informó que en las próximas horas se convocará de emergencia al Comité Político y al Plenario Nacional para evaluar la situación y definir las acciones a seguir, además de coordinar elecciones internas para renovar dirigencias partidarias.

El presidente de Acción Popular señaló que este es un momento difícil para la organización, al tratarse de la primera vez que no participará en una elección general, y expresó disculpas públicas a la ciudadanía por el comportamiento de algunos militantes, asegurando que el partido trabajará para corregir su situación interna.

