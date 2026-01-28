El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, advirtió que la fragmentación política en las elecciones generales del 2026 genera un escenario de riesgo para la democracia porque podría facilitar que las economías ilegales financien campañas electorales.

“Cuando la política se fragmenta, cualquiera puede llegar al Gobierno, y ese cualquiera puede ser un personaje financiado por la minería ilegal. Ese es un riesgo que el país no puede ignorar. Debemos cuidar que eso no ocurra”, afirmó.

Durante el evento “La responsabilidad del sector privado en las elecciones”, Zapata Ríos destacó la importancia de fortalecer la transparencia y la fiscalización del financiamiento político como condiciones indispensables para proteger el proceso electoral y evitar que intereses ilícitos influyan en las decisiones del Estado.

El presidente de la Confiep precisó que una institucionalidad sólida es clave para garantizar estabilidad, crecimiento económico y oportunidades para la población, así como el acceso a mejores servicios de educación, salud, agua y saneamiento.

“La defensa de la democracia, de la institucionalidad y del desarrollo es una tarea compartida. Como gremio empresarial, estamos comprometidos con ese objetivo”, concluyó Jorge Zapata Ríos.

Nexos con minería informal

Cabe recordar que una investigación del medio “Territorio Tomado” reveló que un total de 64 candidatos a diputados y senadores de 29 partidos políticos que participan en las elecciones del 2026 cuentan con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente.

Según indicó, algunos postulantes tienen más de un Reinfo, con lo cual los registros alcanzan los 124. Otros 37 fueron excluidos por no cumplir con algunos requisitos, como realizar actividades extractivas en zonas prohibidas y no llevar a cabo actividades mineras, pero seguir facturando.

Uno de los partidos políticos con mayor cantidad es la alianza electoral Unidad Nacional, del candidato presidencial y actual congresista Roberto Chiabra, que tiene 5 postulantes con 14 Reinfos.

Respecto a Somos Perú, cuenta con 4 candidatos con Reinfo vigente. Otros casos son Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), Perú Libre, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Perú Primero y Renovación Popular.

Un informe de este Diario reveló, en noviembre del 2025, que en cinco regiones, al menos 10 candidatos al Congreso postulan con Reinfo (vigente y suspendido), con sanciones por extracción ilícita, o son representantes de gremios que buscan una nueva ampliación a favor del sistema de formalización.

Además, la Unidad de Investigación de El Comercio identificó cinco casos en los partidos Perú Primero, Salvemos al Perú y Juntos por el Perú, que se suman a los 10 nombres advertidos en Perú Libre y Podemos Perú.