El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo electoral. (EFE/EPA/JESSICA LEE)
El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo electoral. (EFE/EPA/JESSICA LEE)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien la felicitó por su triunfo en las Elecciones Generales 2026 y le manifestó su disposición de trabajar conjuntamente para fortalecer los vínculos entre ambos países.

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