La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien la felicitó por su triunfo en las Elecciones Generales 2026 y le manifestó su disposición de trabajar conjuntamente para fortalecer los vínculos entre ambos países.

A través de la Oficina de la Presidenta Electa se informó que ambos líderes coincidieron en la importancia de impulsar la cooperación bilateral y ampliar el intercambio comercial entre Perú y Uruguay.

Durante la conversación, Orsi destacó la perseverancia de la presidenta electa y le transmitió sus mejores deseos para el inicio de su gestión.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien le expresó sus felicitaciones. Ambos expresaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. pic.twitter.com/IiihoAhRMA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 5, 2026

“Qué placer, felicitaciones por dos cosas, primero por el triunfo y por tu perseverancia, que es ejemplar. Desde el lugar donde nos toca estar para apoyarte a ti y a tu equipo”, manifestó el mandatario uruguayo.

Asimismo, resaltó el potencial de la relación económica entre ambos países y reconoció el desarrollo del sector agrícola peruano.

“Tenemos para aprender de todos; es envidiable la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza y de verdad te deseo lo mejor”, agregó.

Por su parte, Keiko Fujimori agradeció las palabras del presidente uruguayo y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos entre ambas naciones.

“Para mí será un gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y el intercambio comercial entre Uruguay y Perú”, expresó la presidenta electa.

La comunicación forma parte de los contactos que viene sosteniendo Fujimori con autoridades extranjeras luego de haber sido oficialmente proclamada como presidenta electa para el periodo 2026-2031.