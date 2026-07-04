Pedro Sánchez felicita a Keiko Fujimori por su victoria. (Foto: Composición)
Pedro Sánchez felicita a Keiko Fujimori por su victoria. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en la segunda elección presidencial del Perú y reafirmó el compromiso de España de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

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