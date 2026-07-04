El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en la segunda elección presidencial del Perú y reafirmó el compromiso de España de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario español saludó el triunfo de la presidenta electa y también reconoció la participación de la ciudadanía peruana durante los comicios.

“Enhorabuena, Keiko Fujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático” , escribió Sánchez.

El jefe del Gobierno español señaló además que España seguirá impulsando la cooperación bilateral y estrechando los vínculos históricos, políticos y sociales que mantiene con el Perú.

“España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades” , añadió.

Enhorabuena, @KeikoFujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático.



España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 4, 2026

Keiko Fujimori fue declarada oficialmente presidenta electa del Perú el viernes, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que obtuvo la victoria sobre Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos.