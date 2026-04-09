Unas elecciones correctas se llevarán a cabo el domingo 12 de abril para elegir a nuestras nuevas autoridades en la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, adelantó este miércoles el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

En entrevista con “Tenemos Que Hablar”, vídeo podcast de El Comercio, Burneo afirmó que cada uno de los votos emitidos en las urnas serán respetados. Agregó que no habrá ningún fraude en la jornada electoral.

— ¿Cómo debe estar alerta el público general a las acciones de partidos políticos que empiezan a transgredir la norma electoral a días o incluso el mismo día de las elecciones, como el dejar afiches de campañas?

Desde el lunes comenzaron una serie de restricciones. Una de ellas que todos conocemos es la restricción de las encuestas. No se van a poder transmitir ninguna de las encuestas hasta el 12 de abril. Después ya vienen restricciones por el cierre de campaña y la propaganda también, que es este jueves. La mayoría de candidatos entre hoy día y mañana [entre el miércoles y jueves] van a cerrar las campañas a nivel de cada espacio y también comienza la Ley seca que todos conocemos, que es a partir del sábado a las ocho de la mañana. Así que es otra de las reglas que se van a disponer. También, el no compartir propaganda a cierta distancia de los centros de votación. Muchos van a querer de una forma difundir o tratar de direccionar el voto y quebrar estas reglas que no son de ahora, sino que históricamente hemos venido (aplicando), que son parte del ADN del sistema electoral para lograr esa neutralidad para que todos los votantes puedan informarse. De hecho también recomendarle a la mayoría de la gente que busque información a través de los canales oficiales, los canales de alguna forma representa seriedad en cuanto a la transmisión de la información para que forme su votos. Queremos que gente haga voto informado, voto consciente, vean a sus candidatos de elección.

— Hemos tenido en las últimas elecciones un gran número de personas que hablaba de fraude. ¿Existe la posibilidad de fraude en estas elecciones? ¿Cómo responde a esas voces?

Primero descartamos cualquier narrativa en ese sentido. Segundo, el sistema electoral y en específico el Jurado Nacional de Elecciones se viene preparando para diluir cualquier narrativa. Vamos a hacer un enorme despliegue de recursos humanos, logísticos, en torno a estas elecciones. Desde ya vamos a desplegar más de 50 mil fiscalizadores en todos los rincones del país. Antes había un fiscalizador por ocho mesas o más y ahora tendremos un enorme despliegue de personal que van a garantizar la legalidad del proceso. Hemos hecho una convocatoria muy importante y están acá en el Perú los observadores internacionales, tenemos cerca de 600 observadores internacionales. A nivel de Transparencia ellos van a hacer un despliegue importante: Más de 4 mil observadores de Transparencia, que es una organización nacional. Y, finalmente, venimos preparando a las decisiones finales en lo que es administración de justicia electoral. Hay un enorme despliegue también en este tema: 60 Jurados Electorales Especiales que van a administrar justicia en primera instancia, al igual que el pleno del Jurado y también nos hemos preparado para el recuento de votos: Conservación de cédulas que antes se eliminaban, que encontrabas en los colegios desperdigadas, ahora se van a conservar y esas podrían —a disposición de los JEE— ser pedidas para ser recontadas.

— En el caso del voto rural, ¿cómo piensan trabajar? Porque es un voto sensible. Hubo partidos que decían que en lugares alejados había fraude. ¿Cómo se va a resguardar allí?

Nosotros vamos a hacer un despliegue a nivel nacional. Nuestros fiscalizadores van a estar en todos los rincones. Ellos van a fiscalizar mínimamente dos mesas. Así que cualquier acción que podría ser fiscalizada en torno a que puedan vulnerar la ilegalidad del proceso, el jurado va a estar atento en cada local de votación y cada rincón de país. No solamente es a nivel de capital o las capitales de provincias o de regiones sino en cada rincón de país. Es un enorme despliegue sin precedentes. Normalmente el Jurado ha desplegado más de 20 mil en una elección. Esta vez son más de 50 mil fiscalizadores. Así que con ello podemos llegar a las zonas rurales a las capitales de departamentos de provincias. Así que vamos a estar en todo el país.

— Entonces va a garantizar que no va a haber fraude...

Totalmente. Venimos garantizando esto. Venimos trabajando; organizándonos, mejorando procesos, inyectando mucha tecnología, inteligencia artificial, inclusive al desarrollo de los procesos mismos; y hemos generado mucha eficiencia en torno a la toma de decisiones. Podemos decir que garantizamos anular o diluir cualquier narrativa de fraude.

— ¿Cómo se va a trabajar con las actas impugnadas que les toma un poco de tiempo al Jurado en resolverlas? ¿Van a aplicar la tecnología o tienen otro tipo de método para que en estas elecciones puedan reducir el tiempo?

Sí, como indico, en lo que es evaluación de las actas tenemos todo un proceso de la toma de decisiones para que los jurados electorales especiales puedan aplicar en la evaluación de expedientes la Inteligencia Artificial. Sumado a ello tenemos un software y toda una tecnología para hacer un recuento de votos. Normalmente los miembros de mesa se van a demorar entre seis a ocho horas para contar los votos en mesa, los magistrados no deberían demorarse diferente; lo que hemos hecho es mejorar los procesos en la tecnología porque se hace en una audiencia pública con lo cual reducimos entre una hora a media hora el recuento de votos. Y es un audiencia pública que lo vamos a transmitir en vivo, además, en los 60 Jurados Electorales Especiales las 24 horas del día porque ellos van a trabajar arduamente. Y también hemos visto todo el proceso que significa la toma de decisiones en primera instancia y finalmente la apelación, porque va a haber apelación.

— En febrero le habían asignado un presupuesto, en marzo también, pero usted cuando fue al Congreso de la República habló de un déficit...

El presupuesto asignado fue alrededor de —según la Ley de presupuesto— un poco más de 400 millones. Nuestro déficit era de 403, que ya nos han dado primero 115 millones, luego 100 millones más. Esto cubre hasta la mitad de este semestre o de este año, incluidas las elecciones generales en su totalidad. Así que hasta julio más o menos tenemos cubierto el presupuesto. Ahorita venimos trabajando una demanda adicional para cubrir este segundo tramo del año, porque este año es un año electoral, no solo con elecciones generales, sino con las elecciones subnacionales donde elegimos alcaldes y gobernadores regionales.

— ¿Hasta qué porcentaje están cubiertos?

Estamos ya cubiertos en un 60 a 70% nos falta un remanente que justamente hoy día estamos enviando la demanda adicional luego de todo el trabajo articulado que hemos hecho con el Ministerio de Economía, con lo cual ya tendríamos cubierto todo el siguiente semestre. Pero para este período, o sea, hasta elecciones generales, segunda vuelta, ya tenemos cubiertos todos los recursos. Así que por ese lado estamos un poco tranquilos a efecto de ya poder garantizar y bueno, siempre invocamos al Ministerio de Economía que este segundo tramo que falta o pequeño tramo que falta pueda ser asignado oportunamente porque ya a partir del 15 de mayo es que se implementan los jurados electorales especiales para elecciones regionales y municipales.

— En términos numéricos, ¿podría hablar de presupuesto? ¿cuánto está cubierto hasta el momento? ¿Con cuánto de presupuesto cuenta el JNE?

Ahorita el monto no lo tengo en la mano, pero podríamos decir alrededor de 200 y pico millones que se vienen ejecutando y se van a ejecutar hasta la segunda vuelta. Falta un remanente, como les digo, para el siguiente período (regional y municipal), pero eso también ya lo venimos trabajando y en las próximas semanas seguro que va a emitirse el Decreto Supremo, con lo cual ya tendríamos cubierto todo el año y obviamente garantizadas las elecciones, las dos o los tres procesos, porque se suma a ello en los procesos de elecciones de centros poblados.

— ¿Se tienen cifras de los candidatos que han sido excluidos hasta la fecha?

Alrededor de 500 candidatos han sido excluidos por diferentes razones por haber omitido este información en sus hojas de vida, de sobre todo sentencias de naturaleza penal o por otras razones formales que no cumplieron con la paridad, entre otros motivos, han sido materia de exclusión. Ya el trabajo de calificación y exclusión y de tachas fue cerrado el 13 de marzo y el 14 sacamos una resolución. En este periodo hasta el sábado 11 de abril solo podrían ser excluidos por razones de sentencias emitidas o confirmadas en segunda instancia, es decir, por razones legales o como lo ocurrió hace unos días en que se cayó la plancha presidencial por el caso de uno de los candidatos que falleció lamentablemente por un accidente. Pero luego de eso ya estamos hablando de que todas las listas ya están cerradas. Solo existen esas dos posibilidades (de exclusión) que lo permite el marco legal, así que para este 12 ya tendríamos los candidatos fijos

— ¿Dónde recae la responsabilidad de filtrar correctamente el perfil de un candidato que puede tener sentencias o investigaciones?

Bueno, son las mismas organizaciones políticas las que tienen esa gran responsabilidad de filtrar a sus candidatos. Finalmente, son ellos las que presentan a los mismos ante la comunidad, ante la ciudadanía. Nosotros hacemos un trabajo para filtrar toda la información, hacemos un trabajo de fiscalización y también compartimos toda esa información a través de nuestros diferentes canales. Tenemos las hojas de vida de los candidatos que han declarado los últimos 60 años o 40 años, si no me equivoco, que está a disposición del público. Y nuestra plataforma del voto informado la hemos hecho más amigable, inclusive ustedes pueden aplicar inteligencia artificial. El día de hoy tenemos alrededor de 36 millones de visitas a nuestra plataforma de hoja de vida de voto informado, una gran cantidad de personas, considerando que son 27 millones de los electores. Así que hemos tenido una gran afluencia no solamente en el Jurado, sino también existen otras plataformas que dan información relevante, sin sesgos y que le permite informarse a las personas. Así que confiamos.

— ¿Qué pasará con el candidato Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien fue sentenciado con un adelanto de fallo por el delito de difamación?

En la parte parte judicial, nosotros no nos inmiscuimos. Lo que corresponde y actuamos de oficio, no hablo ahora en un caso concreto, es respecto de situaciones legales en donde una persona ha sido condenada ya con una sentencia confirmada en segunda instancia. Nuestro equipo de fiscalización recoge esa información, la comunica a los Jurados Electorales Especiales y ellos toman la decisión respectiva. Y esto se puede realizar hasta el 11 de abril, hasta el sábado exactamente para ponerlo en contexto. No puedo pronunciarme porque inclusive eso puede ser materia de apelación de un caso en concreto, pero en términos de cómo es el marco normativo peruano, la persona tiene que haber sido sentenciado en segunda instancia, una sentencia confirmada. Entonces en ese sentido, nuestro equipo va a estar atento para recoger la situación, no particular, sino de cualquier candidato que pudiera, digamos, estar inmerso en esta causal que es una causal de exclusión

— ¿Y allí el jurado actúa de oficio?

Actuamos de oficio.

— Digamos que si él es elegido y ya emiten una sentencia firme, ¿le van a dar o no sus credenciales?

No puedo pronunciarme sobre un caso concreto.

— Entonces de forma general.

En forma general, normalmente, ya ha pasado un caso en anteriores oportunidades en donde la credencial no se entrega, sino se entrega al accesitario. Entonces, estamos hablando de situaciones muy concretas, pero finalmente eso lo tiene que evaluar el pleno del Jurado en su oportunidad. No quiero adelantar la opinión, no estoy dando una opinión por si acaso en torno a un caso concreto o a un caso hipotético tampoco, sino que es el pleno del jurado en función de la casuística, la jurisprudencia que nosotros tenemos y el marco legal en que vamos a tomar las decisiones. Nuevamente, nuestras decisiones son absolutamente transparentes, independientes y objetivas.

— Perfecto. ¿Con los nuevos criterios en la valla electoral se beneficiará a los partidos más grandes?

La interpretación que hemos establecido está dentro del marco de la ley que se ha aprobado por el Congreso. Nosotros no hemos hecho más que aclarar algunos puntos que eran necesarios a efecto de justamente generar esa seguridad jurídica y la predictibilidad que corresponde. Nosotros no hemos creado, digamos, la norma legal, es el legislador el que lo hace. Nosotros no estamos favoreciendo a nadie porque nosotros no tenemos una bolita mágica para saber quién va a ganar las elecciones en este proceso. Es finalmente la ciudadanía con su voto, que también lo vamos a garantizar cada voto es importante, la que va a tomar la decisión final.

— ¿Cuáles son las proyecciones que hay sobre el silencio electoral del viernes?

Bueno, lo que el marco normativo refiere en cuanto a ese espacio de tiempo es un espacio de reflexión y es un espacio final que se le da al ciudadano para que con todo lo que ya ha venido escuchando, conociendo, pueda finalmente tomar una decisión totalmente libre, porque nuestra Constitución, si bien el voto es obligatorio, es libre, es secreto. Además y finalmente la idea es que las personas vayan de la mejor forma este 12 de abril a ejercer no solamente un derecho, sino una gran responsabilidad. En el JNE estamos confiados en que nuestros ciudadanos van a hacer un voto reflexivo, un voto consciente y esperamos todos, creo yo, no solamente los miembros del sistema, sino todos que elijamos a la persona que nos lleve esa estabilidad tanto social como política y esa tranquilidad que puede ayudar finalmente a que todo el mundo pueda tener una estabilidad económica, social, importante para seguir adelante con país.

— ¿Qué pasa si el elector quisiera realizar algún tipo de reclamo durante la jornada electoral? ¿A dónde tendría que acudir?

Puede acudir a los a todos, los que están ahí del sistema electoral. Va a estar la ONPE, va a estar el Jurado que también puede dar alertas a las autoridades. Recordemos que el Jurado no es policía, no es soldado. Lo que sí, frente a la comisión de disturbios electorales se da cuenta a las autoridades, también va habrá un despliegue enorme de fiscales que están desplegados en todos los centros de votación.

— ¿Qué nos podría decir de la Ley seca?

Recuerden que la ley seca se activa a partir de las 8 de la mañana del día sábado. De pronto si algunas personas querrán compartir con sus amigos, con sus familias, recuerden que está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en lugares públicos. También está prohibido el hacer manifestaciones, disturbios y otras situaciones cerca de los locales en donde se van a realizar las elecciones y que tomen sus medidas.

— ¿Cuáles son las multas?

Sí, hay una sanción, pero también no me acuerdo exactamente la multa, pero también puede ser materia de una denuncia penal. Entonces, no solamente es una responsabilidad económica, sino también hay una responsabilidad de índole penal. Así que tomen sus medidas a efecto de evitar cualquier problema y cualquier incomodidad que puedan tener los ciudadanos.

— ¿Qué último mensaje podría dar a todos los electores?

Que hagan la tarea de informarse bien, de hacer un voto a conciencia, que no se asusten con la cédula. Es una cédula que ya el peruano va a poder manejar. No ha cambiado la forma de votar histórica que tenemos, así que van a poder votar fácilmente y que vayan masivamente este 12 de abril a ejercer este derecho y responsabilidad, porque es una fiesta electoral y confíen en el sistema electoral, en el Jurado Nacional de Elecciones, que va a garantizar que cada voto sea respetado en las urnas y finalmente que la voluntad popular se refleje en los resultados finales de estas Elecciones Generales del 2026.