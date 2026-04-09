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Resumen

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Unas elecciones correctas se llevarán a cabo el domingo 12 de abril para elegir a nuestras nuevas autoridades en la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, adelantó este miércoles el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

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Entrevista