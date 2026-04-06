En la recta final del proceso electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió a la ciudadanía que “confíen” en que realizarán “un trabajo profesional, independiente, transparente y vamos a garantizar su voto”.

En video publicado en las redes sociales de la institución, Burneo remarcó que el JNE y todo el sistema electoral se ha venido preparando para el día de la votación.

De igual manera, invocó al electorado informarse previamente antes de ejercer su derecho al voto.

“Invocamos a la población a que se informen, ingresen a la página del voto informado y así puedan tener conocimiento de todos los candidatos, y se familiaricen con la cédula de votación”, dijo.

“Es una cédula que, si logran hacer su tarea unos días previos- va a ser una cédula muy fácil de llenar y poder ejercer este derecho”, agregó.

Invocó a la ciudadanía tener en cuenta las restricciones impuestas en esta última semana previa a las elecciones general que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril.

Burneo señaló que algunas de estás restricciones están referidas a la difusión de encuestas, propaganda y la ley seca.

“Recuerden que a partir de hoy (lunes 06 de abril) comienzan todas las restricciones, por ejemplo, de difundir encuestas, propaganda, ley seca y una serie de restricciones que comienza activarse en esta semana, así que invocamos el respeto a las mismas” señaló.