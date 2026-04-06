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El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la institución garantizará el voto de los electores.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la institución garantizará el voto de los electores.
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Por Redacción EC

En la recta final del proceso electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió a la ciudadanía que “confíen” en que realizarán “un trabajo profesional, independiente, transparente y vamos a garantizar su voto”.

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