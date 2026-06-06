El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reiteró su llamado a que la ciudadanía peruana acuda a votar y confíe en las autoridades porque han tomado medidas para evitar las graves fallas que se registraron en la primera vuelta.

“Estamos listos para empezar en unas horas esta fiesta electoral, garantizando que todo el material electoral ya está a disposición para que se instalen las mesas y toda la población pueda sufragar. Invitamos a la población a que vaya con tranquilidad”, reiteró este sábado en RPP.

Burneo aseguró que con trabajo arduo y transparencia se han mejorado las líneas de comunicación entre todas las autoridades electorales y con esto buscan garantizar que se tomaron acciones concretas para que todo esté orden en la jornada de la segunda vuelta.

En esa línea, mencionó la labor de los fiscalizadores del JNE. “No va a ser una cantidad mayor que en la primera vuelta porque no van a haber dos mesas de sufragio por cada salón. Van a tener el mismo número de fiscalizadores pero al haber reducido el número de salones, vamos a tener unos por cada 4 mesas cundo antes había 1 por cada dos mesas”.

El titular del JNE también recordó que ante las acusaciones de fraude en la primera vuelta, las acciones que tomaron se hicieron para que se pueda determinar responsabilidades por las irregularidades y los “graves hechos” en el despliegue electoral.

“Pero fuera de los y las acciones que hemos tomado, claramente hemos indicado con claridad y basados en la información que tenemos que el impacto de estas deficiencias logísticas fue leve y que no hay fraude y que, no obstante a ellos, los resultados se han dado conforme a lo sufragado por las personas”, manifestó.

Burneo resaltó que el JNE se pronunció con claridad al evaluar con objetividad “pese a las presiones, amenazas y denuncias de todo tipo y calibre”.