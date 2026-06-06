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Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que habrá una elección normal y transparente. (Foto: Andina)
Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que habrá una elección normal y transparente. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reiteró su llamado a que la ciudadanía peruana acuda a votar y confíe en las autoridades porque han tomado medidas para evitar las graves fallas que se registraron en la primera vuelta.

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