En vísperas de las Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, entregó un mensaje al país, en el que indicó que “no solo acudimos a votar, (también) renovamos nuestro compromiso con la democracia, con el país y con las generaciones que vienen”.

El titular del JNE calificó la jornada electoral como “una verdadera fiesta electoral, en la que cada ciudadano es protagonista del presente y del futuro de nuestra nación”.

Ciudadanos acuden a votar acompañados de sus mascotas. El bienestar animal se posiciona como un eje clave en la agenda de salud pública para estas Elecciones 2026. (Imagen generada por IA)

“El voto es la expresión más genuina de nuestra libertad, el instrumento con el que el pueblo decide el rumbo del Perú”, comentó Burneo, quien también hizo un llamado a la ciudadanía para emitir el voto “de manera informada, consciente, libre y secreta”.

Además, aseguró que el JNE, como ente rector del sistema electoral, garantizará la transparencia, independencia y legalidad de todo el proceso electoral.

Resaltó el despliegue de más de 49 000 fiscalizadores a nivel nacional, quienes estarán a cargo de hacer que las reglas se cumplan y que la voluntad popular se respete. “En esta jornada elegiremos al presidente y vicepresidente de la República, a los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el nuevo Congreso bicameral, así como a los representantes ante el Parlamento Andino”, recordó.

Por último, exhorto a los candidatos a “esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas”. “Votemos con responsabilidad, con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta y será respetado. El Perú decide. Muchas gracias”, finalizó.