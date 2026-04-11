Resumen

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La máxima autoridad del JNE recordó que en estos comicios se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, a los representantes ante el Parlamento Andino y, por primera vez tras la reforma, a los integrantes del nuevo Congreso bicameral, compuesto por 60 senadores y 130 diputados. Foto: composición GEC
La máxima autoridad del JNE recordó que en estos comicios se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, a los representantes ante el Parlamento Andino y, por primera vez tras la reforma, a los integrantes del nuevo Congreso bicameral, compuesto por 60 senadores y 130 diputados. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

En vísperas de las Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, entregó un mensaje al país, en el que indicó que “no solo acudimos a votar, (también) renovamos nuestro compromiso con la democracia, con el país y con las generaciones que vienen”.

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