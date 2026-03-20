El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó no acudir al Congreso para rendir cuentas en medio del actual contexto electoral, una decisión que fue justificada por el presidente del organismo, Roberto Burneo.

En declaraciones con Canal N, Burneo, señaló que no existen condiciones adecuadas para una presentación ante el Parlamento, debido a la presencia de congresistas que participan activamente en la contienda electoral.

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Roberto Burneo, presidente del JNE: Acudir al Congreso sin garantías es muy arriesgado, considerando que hay 91 legisladores en carrera electoral, todos ellos con diferentes intereses, interesados en ese espacio a cuestionar las decisiones de última instancia de esta… pic.twitter.com/IzyLuUz16k — Canal N (@canalN_) March 20, 2026

“Acudir al Congreso sin garantías es muy arriesgado, considerando que hay 91 legisladores en carrera electoral todos ellos con diferentes intereses, interesados en cuestionar las decisiones de última instancia de esta institución”, afirmó.

Burneo precisó que el JNE no rehúye la rendición de cuentas, pero cuestionó el contexto en el que se daría una eventual citación. “El JNE siempre ha dado cuentas, otra cosa es ir a una comisión y que se presente el lamentable espectáculo incluso recibiendo amenazas de terceros en la misma comisión”, sostuvo.

La postura del ente electoral se da en un escenario de creciente tensión con el Congreso, donde diversos parlamentarios han cuestionado decisiones del sistema electoral, especialmente en un contexto en el que varios de ellos buscan la reelección o participan en alianzas políticas.