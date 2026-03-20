Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó no acudir al Congreso para rendir cuentas en medio del actual contexto electoral, una decisión que fue justificada por el presidente del organismo, Roberto Burneo.
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