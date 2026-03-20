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Burneo sostiene que el JNE siempre ha rendido cuentas, pero ir al Congreso es arriesgarse a recibir amenazas.
Burneo sostiene que el JNE siempre ha rendido cuentas, pero ir al Congreso es arriesgarse a recibir amenazas.
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó no acudir al Congreso para rendir cuentas en medio del actual contexto electoral, una decisión que fue justificada por el presidente del organismo, Roberto Burneo.

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