El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, destacó que el Tribunal Constitucional (TC) haya aprobado la medida cautelar con la cual se suspende la ejecución de las resoluciones a favor de Unidad Popular, partido político de Duberlí Rodríguez, y que haya considerado que se estaba afectando el cronograma electoral.

“Lo importante en el contenido de esta medida cautelar es que establece que, de acuerdo a lo que se ha visto, el pleno del TC ha visto que existen indicios de que se estaría vulnerando el cronograma electoral pretendiendo introducir una organización política más allá del hito, y que esto afecta la competencia del JNE como ente rector y organizador de los procesos electorales”, comentó en conferencia de prensa.

Burneo comentó así la decisión compartida por el TC momentos antes la tarde del miércoles, confirmando su decisión a favor de la medida cautelar del JNE que buscaba suspender la decisión del Poder Judicial hasta que se pronuncien sobre el fondo en la demanda competencial con la cual buscan restringir inscripciones de partidos políticos fuera del plazo establecido.

“Garantiza, en la medida que se tramite esta demanda competencial, se suspendan los procesos vinculados o que tienen como finalidad quebrar el cronograma electoral. En específico se indica que, mientras se espera la sentencia final, se suspenden todas las acciones que se podrían actuar en cuanto a la imposición de multas, solicitud de enviar partes al Ministerio Público para que denuncien a los magistrados y funcionarios del JNE y otras que buscan la destitución de los mismos”, precisó.

Burneo expresó su confianza en que, posteriormente, el TC atienda su demanda y apare los argumentos del ente electoral para así evitar fallos “cuestionables” que quiebren el cronograma electoral ya que esto, según advirtió, “debilita la democracia en el país”.

A mediados de setiembre, el TC admitió a trámite la demanda competencial que planteó el JNE contra el Poder Judicial, tras el fallo de un juzgado que ordenó la inscripción del partido Unidad Popular, pese a que el organismo electoral ya había indicado que dicho registro se dio fuera del plazo establecido.

JNE evalúa voto digital para elecciones del 2026

El JNE, de otro lado, se pronunciará sobre la viabilidad del uso del voto digital luego de evaluar y emitir un informe interno sobre el sistema propuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 19 de diciembre.

“Va a depender mucho del resultado que será el 19 de diciembre, fecha que hemos estimado como presentación del informe final que debe ser elevado al pleno del JNE y luego puesto de conocimiento a la ONPE para que, de haber observaciones o recomendaciones en el plazo que establezcamos las puedan levantar”; explicó Burneo.

El titular del JNE estimó que habrá un pronunciamiento final y el levantamiento de observaciones antes de que, el 15 de enero del 2026, se comience con la distribución de las mesas de sufragio.

“Lo que no podemos poner en juego en ningún caso es la confianza del ciudadano”, resaltó y recordó que recién el 15 de octubre recibieron el aplicativo de la ONPE para iniciar su evaluación.

Roberto Burneo, sin embargo, aseguró que están trabajando para poder implementar esta herramienta sin afectar la confianza ciudadana dentro de los plazos adecuados. “Podría ser que por adelantarnos o apresurar algo que veo como el futuro, pueda condenarse al fracaso algo que podría facilitar en el futuro a todos los peruanos ejercer de forma diferente su voto”, acotó.