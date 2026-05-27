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Roberto Burneo estima que el JNE tendrá menor carga procesal que en la primera vuelta. (Foto: Andina)
Roberto Burneo estima que el JNE tendrá menor carga procesal que en la primera vuelta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que en un mes luego de la segunda vuelta del 7 de junio estarían entregando los resultaos finales sobre quién será el próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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