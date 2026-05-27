El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que en un mes luego de la segunda vuelta del 7 de junio estarían entregando los resultaos finales sobre quién será el próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

“Esto va a estar en función del número de carga jurisdiccional que va a haber. Hemos tenido una carga procesal sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que son dos organizaciones políticas que están compitiendo, así que estimamos que no menos de un mes, o quizás en un mes, estaríamos ya proclamando los resultados, o antes dependiendo de la carga procesal que tengamos”, respondió este martes ante la prensa.

Al supervisar el inicio del reparto de material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recordó que luego de las elecciones habrá una nueva etapa de recuento de votos y revisión de recursos, por lo que consideró importante la presencia de personeros de ambos partidos para garantizar una rápida proclamación de resultados.

Sobre los resultados parlamentarios del 12 de abril, mencionó: “Nosotros vamos a declarar resultados, proclamar las personas que han logrado obtener una curul o un puesto como senadores, diputados y al Parlamento Andino. En esa convocatoria, es voluntad de cada uno de ellos aceptar”.

Asimismo, reiteró que el JNE actuará con transparencia e imparcialidad, y que desde el inicio de la entrega de material electoral revisarán que este llegue a todos los locales de votación. Burneo pidió que todas las mesas estén listas para el sufragio desde el sábado 6 de junio.

De otro lado, Roberto Burneo evitó pronunciarse sobre el informe emitido por Contraloría que encuentra responsabilidad funcional en diez funcionarios de la ONPE por las irregularidades en la contratación de servicios para el reparto de material electoral en la primera vuelta, porque este no fue notificado formalmente al JNE.