Narendra Modi envió afectuosos a Keiko Fujmori (Foto de EFE/EPA/RAJAT GUPTA)
Narendra Modi envió afectuosos a Keiko Fujmori (Foto de EFE/EPA/RAJAT GUPTA)
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El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú y reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la relación bilateral durante el próximo quinquenio.

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