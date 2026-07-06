El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú y reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la relación bilateral durante el próximo quinquenio.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario indio destacó la estrecha amistad entre ambas naciones y manifestó su expectativa de trabajar conjuntamente con la presidenta electa.

Heartiest congratulations, Keiko Fujimori, on your victory in the Peruvian Presidential elections.



India deeply values its close friendship with Peru and remains committed to further strengthening our bilateral partnership across diverse sectors. I wish you a successful tenure… — Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2026

“Más cálidas felicitaciones, Keiko Fujimori, por su victoria en las elecciones presidenciales peruanas”, escribió Modi al inicio de su publicación.

El jefe del Gobierno indio sostuvo que la India valora profundamente la relación que mantiene con el Perú y aseguró que su administración continuará impulsando la cooperación en distintos ámbitos.

“India valora profundamente su estrecha amistad con Perú y sigue comprometida a fortalecer aún más nuestra asociación bilateral en diversos sectores”, señaló.

Asimismo, Modi expresó sus mejores deseos para el próximo gobierno de Fujimori y confió en que ambos países profundicen sus vínculos en beneficio de sus ciudadanos.

“Le deseo un mandato exitoso y espero trabajar estrechamente con usted para profundizar aún más nuestros lazos en beneficio de los pueblos de nuestras naciones”, concluyó el primer ministro.

El mensaje se suma a las felicitaciones que diversos jefes de Estado y de Gobierno han dirigido a Keiko Fujimori luego de que fuera proclamada presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031.