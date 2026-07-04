Luis Arroyo pide que se formen equipos de transferencia tras proclamación de Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Luis Arroyo pide que se formen equipos de transferencia tras proclamación de Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, remitió este 3 de julio un oficio a todos los ministros del gabinete para formalizar el inicio de la transferencia de gestión, horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031.

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