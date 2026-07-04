El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, remitió este 3 de julio un oficio a todos los ministros del gabinete para formalizar el inicio de la transferencia de gestión, horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031.

En el Oficio Múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, Arroyo Sánchez informó que la mandataria electa designó al economista Marco Vinelli como responsable de la coordinación del proceso de transferencia del titular entrante del Poder Ejecutivo. Vinelli actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades del Estado.

El anuncio se produce en el marco del cronograma fijado por el JNE, que estableció el 3 de julio como fecha de proclamación y el 15 de julio para la entrega de credenciales a la fórmula ganadora, previamente a la juramentación del nuevo gobierno el 28 de julio.

Disposiciones a los sectores tras proclamación de Keiko Fujimori

En virtud de la Directiva aprobada por Resolución de Contraloría N.° 267-2022-CG, el jefe del gabinete agradeció disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de cada sector adopte las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso, brindando las facilidades para la acreditación de los equipos entrantes, así como para la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente.

Asimismo, el primer ministro pidió a los ministros hacer extensivas las disposiciones del oficio a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos a su sector, disponiendo las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información, en observancia de los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de los servicios públicos.

Este paso administrativo coincide con la apertura de la “Oficina de la Presidenta Electa” por parte de Fujimori, cuyo equipo iniciará el diagnóstico técnico de cada ministerio con miras a definir las primeras acciones de la nueva gestión frente a desafíos como la seguridad y la economía.