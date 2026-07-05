La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a la presidenta electa, Keiko Fujimori, con motivo de su elección para el periodo de gobierno 2026-2031.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a la presidenta electa, Keiko Fujimori, con motivo de su elección para el periodo de gobierno 2026-2031.
La información fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X, donde se señaló que la jefa del Gobierno japonés transmitió sus mejores deseos a la mandataria electa peruana.
Según la información, en la misiva la primera ministra “extendió sus felicitaciones a la presidenta electa Fujimori y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países”.
PM TAKAICHI sent a congratulatory letter to H.E. Ms. Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, President-elect of Peru. In this letter, PM TAKAICHI extended her congratulations on President elect FUJIMORI and expressed her desire to work together to further develop the excellent relationship…— MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 5, 2026
El mensaje refleja la voluntad de Tokio de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos y de cooperación con el Perú, países que mantienen una estrecha relación histórica, económica y cultural, marcada además por la importante comunidad peruano-japonesa y nikkei.
La carta de felicitación se suma a otros saludos que la presidenta electa viene recibiendo de diversos jefes de Estado y de Gobierno tras su proclamación oficial como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.
Uno de los últimos saludos fue el del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien llamó personalmente a Fujimori para felicitarla por su triunfo electoral.
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