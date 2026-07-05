La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a la presidenta electa, Keiko Fujimori, con motivo de su elección para el periodo de gobierno 2026-2031.

La información fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X, donde se señaló que la jefa del Gobierno japonés transmitió sus mejores deseos a la mandataria electa peruana.

Según la información, en la misiva la primera ministra “extendió sus felicitaciones a la presidenta electa Fujimori y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países”.

PM TAKAICHI sent a congratulatory letter to H.E. Ms. Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, President-elect of Peru. In this letter, PM TAKAICHI extended her congratulations on President elect FUJIMORI and expressed her desire to work together to further develop the excellent relationship… — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 5, 2026

El mensaje refleja la voluntad de Tokio de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos y de cooperación con el Perú, países que mantienen una estrecha relación histórica, económica y cultural, marcada además por la importante comunidad peruano-japonesa y nikkei.

La carta de felicitación se suma a otros saludos que la presidenta electa viene recibiendo de diversos jefes de Estado y de Gobierno tras su proclamación oficial como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

Uno de los últimos saludos fue el del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien llamó personalmente a Fujimori para felicitarla por su triunfo electoral.