La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi,envió misiva a la presidenta electa peruana. (Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi,envió misiva a la presidenta electa peruana. (Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN)
Por Redacción EC

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a la presidenta electa, Keiko Fujimori, con motivo de su elección para el periodo de gobierno 2026-2031.

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