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Además, la Procuraduría ha solicitado una pericia contable para verificar si el servicio se cumplió según la ley y evaluar el daño económico al Estado. | Foto: EFE.
Además, la Procuraduría ha solicitado una pericia contable para verificar si el servicio se cumplió según la ley y evaluar el daño económico al Estado. | Foto: EFE.
Por Redacción EC

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado al Ministerio Público incluir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en la investigación por presunta colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.

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