El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, evitó precisar cuándo resolverán si es que alcaldes inscritos como primeros regidores puedan lograr la reelección tras la renuncia de candidatos titulares en los comicios del 4 de octubre. El funcionario electoral sostuvo que el pleno de su institución emitirá su decisión recién frente al ingreso formal de un caso concreto a la sede administrativa.

La autoridad precisó que los magistrados emitirán una resolución solo si las partes presentan una solicitud directa ante los jurados electorales especiales. “Cuando se presente el caso concreto, el pleno del JNE emitirá la resolución que corresponda. Cuando se presente el caso, puede ser en la proclamación, o cuando se constituyan las autoridades elegidas y tengan que ver quién va a ser el alcalde para requerir la credencial, o puede ser en otro momento”.

El abogado del JNE afirmó que el pronunciamiento definitivo respondió así este 9 de octubre, luego de anunciar el estado actual de las actas observadas y las audiencias de recuento de votos a nivel nacional. De esta manera, evitó responder sobre un plazo fijo para conocer si se proclamarán como alcaldes a quienes buscan la reelección inmediata por esta vía.

El portavoz recordó que el pleno del JNE avaló estas postulaciones mediante fallos previos que descartaron incompatibilidades durante la etapa de inscripción. Aquel criterio ratificó la participación de los candidatos en la contienda, precisando siempre que solo se referían a que la ley no impedía que un alcalde postule como primer regidor.

En otro momento, Valdivia estimó que a principios de noviembre se estarían conociendo resultados electorales en jurisdicciones dependiendo del nivel de actas en proceso de impugnación. “Depende de la carga. Hasta ahora tenemos más de 6,900 actas observadas. Nosotros nos proyectamos por mes. Tenemos una fecha estimada en noviembre, comienzos de noviembre para conocer ciertos resultados porque no todos lo casos hay la misma cantidad de actas observadas”.

JNE evalúa unas 1,800 actas en Lima Metropolitana

En el balance general de los comicios del 4 de octubre, el JNE registró 6,930 actas observadas y abrió 6,841 expedientes procesales. Los jurados electorales especiales resolvieron 2.402 casos hasta el momento y alcanzaron un 35% de avance en la atención de los expedientes.

El reporte del jurado sumó además 66 expedientes sobre actas siniestradas o extraviadas por incidentes durante el traslado del material electoral. Los fiscalizadores atendieron dos de estos reclamos en primera instancia y dejaron 64 casos a la espera de resolución técnica.

El tribunal convocó siete audiencias públicas a partir del 12 de octubre a las 9:00 a.m. y dispuso 311 recuentos de votos físicos. La institución ratificó el 28 de octubre como la fecha límite para concluir las revisiones en el ámbito de la elección regional.

Sobre Lima Metropolitana, a nivel de las elecciones provinciales para definir al próximo alcalde a la Municipalidad de Lima, dijo que tienen a la fecha unas 1,800 actas en proceso de impugnación que deberán ser resueltas por 10 jurados electorales especiales.