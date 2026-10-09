Jorge Valdivia, vocero del JNE, estimó que resultados electorales saldrían a principios de noviembre. (JNE)
Jorge Valdivia, vocero del JNE, estimó que resultados electorales saldrían a principios de noviembre. (JNE)
Por Redacción EC

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, evitó precisar cuándo resolverán si es que alcaldes inscritos como primeros regidores puedan lograr la reelección tras la renuncia de candidatos titulares en los comicios del 4 de octubre. El funcionario electoral sostuvo que el pleno de su institución emitirá su decisión recién frente al ingreso formal de un caso concreto a la sede administrativa.

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