Por Martín Calderón

La situación electoral de Rafael López Aliaga sumó dos factores el último miércoles 24. Por un lado, Renovación Popular presentó la subsanación a las observaciones formuladas contra su candidatura a teniente alcalde de Lima, según informaron fuentes de El Comercio. Por otro lado, en el diario oficial “El Peruanose publicó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo proclama senador electo para el período 2026-2031.

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