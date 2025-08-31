Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Quién es el ‘Doctor tachas’? El hombre que acecha las inscripciones electorales para el 2026
Resumen de la noticia por IA
¿Quién es el ‘Doctor tachas’? El hombre que acecha las inscripciones electorales para el 2026

¿Quién es el ‘Doctor tachas’? El hombre que acecha las inscripciones electorales para el 2026

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Su nombre, casi desconocido para la mayoría de los peruanos, es un dolor de cabeza para las alianzas que buscan competir en las elecciones generales del 2026, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya le sigue la pista.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC