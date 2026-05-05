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Para Belaunde LLosa, está comprobado el fracaso que significa adoptar las ideas del socialismo del siglo 21.
Para Belaunde LLosa, está comprobado el fracaso que significa adoptar las ideas del socialismo del siglo 21.
Por Redacción EC

El excandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde advirtió en el podcast ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, sobre las propuestas de Gobierno de Roberto Sánchez asegurando que están cargadas de medidas que instauró Evo Morales en Bolivia y que están destinadas al fracaso.

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