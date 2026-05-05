El excandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde advirtió en el podcast ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, sobre las propuestas de Gobierno de Roberto Sánchez asegurando que están cargadas de medidas que instauró Evo Morales en Bolivia y que están destinadas al fracaso.

“La receta del señor Sánchez, que se inspira en Evo Morales, en el socialismo del siglo 21, es una receta al fracaso, a quedarnos sin gas, sin explotar nuestras reservas de cobre, esta ampliamente documentado”, aseguró.

Para Belaunde, Sánchez es un militante de la izquierda radical incluso más ideologizado que Pedro Castillo, con una agenda marxista y totalitaria, pero para llegar a la Presidencia tratará de moderar su discurso.

“Van a tratar de esconder debajo del sombrero a Antauro Humala, van a decir que creen en la independencia del BCR, pero al final la tesis es la misma, una nueva constitución, parar subvertir el orden constitucional y perpetuarse en el poder. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿eso es viable con el Senado de ahora? ¿Cuántos votos posibles hay para una nueva constitución”, dijo.

“Yo creo que más difícil es la tesis de los temerosos de Keiko, de que llegue y se quede. Hay que ver cómo se componen estas bancadas de centro izquierda y de centro que tienen dentro de sus conformaciones a gente que viene de izquierda”, agregó.

Belaunde señaló, sin embargo, que sí aceptaría una reunión con Keiko Fujimori e incluso Roberto Sánchez. En el caso de la primera sostuvo que es necesario que dé muestras de la forma en que tomará algunas decisiones.

“Por ejemplo, qué va a hacer con las leyes que dificultan los allanamientos, con las leyes que dificultan la persecución de la minería ilegal, para restituir la independencia de las instituciones. El comportamiento de la bancada (Fuerza Popular) genera muchas dudas”, puntualizó.

Sobre Rafael López Aliaga indicó que se encuentra en una “etapa de negación”, y que “ha dilapidado una oportunidad seria que tenía para estar en segunda vuelta”.

“La ha dilapidado insultando, difamando. Keiko demostró ser mucho más madura, ella se opuso (a la vacancia de José Jerí) él estuvo a favor. Insistir con esto del fraude es un disparate”, dijo.