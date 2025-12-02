El partido Libertad Popular condenó el atentado que sufrió su precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa y pidió a la opinión pública mantener la “tranquilidad necesaria” para dar con los responsables del ataque.

A través de un comunicado, informó que Belaunde Llosa está recuperándose tras sufrir el atentado y está asegurándose que su entorno inmediato “esté fuera de todo peligro”.

“El Partido Libertad Popular condena el atentado contra la vida de nuestro líder y candidato a la presidencia, Rafael Belaunde Llosa”, indicó en el documento.

“Los hechos, el móvil y los posibles autores están en investigación, por lo que pedimos que, al respecto, la opinión pública mantenga la tranquilidad necesaria para dar con los responsables. Rafael está recuperándose y asegurándose de que su entorno inmediato esté fuera de peligro”, agregó.

Libertad Popular enfatizó que junto a Rafael Belaunde Llosa seguirán enfrentándose a las mafias de todo tipo “hasta hacerlas desaparecer”. Si bien dijo que “se vienen momentos muy difíciles”, están “preparados para hacerles frente”.

“Lo ocurrido esta mañana nos golpea como a cualquier familia peruana enfrenta la inseguridad todos los días. Como organización, mantenemos la frente en alto. No normalizamos la violencia y no vamos a quedarnos callados ante estos ataques que diariamente afectan la vida de tantos peruanos”, sentenció.

Comunicado de Libertad Popular.

Como se recuerda, Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido político Libertad Popular, fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta por Cerro Azul la mañana de hoy martes.

El precandidato presidencial se encuentra en buen estado. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes (...) Está en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, detalló Pedro Cateriano, dirigente de dicha agrupación política.