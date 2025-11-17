El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, se refirió a la postulación de Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020), en el partido Perú Primero y consideró que nuestro país no necesita “candidaturas ventrílocuas” en las elecciones generales del 2026.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, indicó que Mario Vizcarra debería ser candidato “con sus propios méritos, virtudes y defectos”, y que una “campaña de títere y titiritero” no contribuyen a la democracia en nuestro país.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Candidaturas ventrílocuas no me parece lo que el Perú necesita. Hay que tratar al Perú y a los electores con respeto. El señor Mario Vizcarra [que] postule con sus propios méritos, virtudes y defectos, pero esta especie de campaña de títere y titiritero me parece que le hacen flaco favor a la democracia en el Perú”, expresó.

Consultado sobre el juicio que afronta Martín Vizcarra por las presuntas coimas durante su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua, Rafael Belaunde Llosa remarcó que será la justicia quien determinará la responsabilidad del expresidente.

“Creo que la justicia tiene que prevalecer, si ha obrado mal o delictivamente, el peso de la ley tiene que caer, sea quien sea”, subrayó.

Cabe recordar que en total, 39 organizaciones políticas participarán en las elecciones primarias. Sin embargo, solo dos partidos van por la modalidad de afiliados: el Partido Aprista y Renovación Popular.

En estos casos, los afiliados votarán directamente para elegir a sus candidatos el 30 de noviembre y la ONPE viene organizando el proceso. En las otras 37 organizaciones políticas, que optaron por la modalidad de delegados, tendrá dos etapas.

Primero, las organizaciones políticas elegirán sus delegados el 30 de noviembre de 2025 en comicios organizados por sus órganos electorales centrales y, en segunda instancia, los delegados electos elegirán las candidaturas a las Elecciones Generales 2026 el 7 de diciembre.