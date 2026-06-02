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Rafael Belaunde Llosa confirmó que se integró al equipo técnico de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Rafael Belaunde Llosa confirmó que se integró al equipo técnico de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial del partido Libertad Popular Rafael Belaunde confirmó que se integró al equipo técnico de Fuerza Popular, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, que definirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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