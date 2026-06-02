El excandidato presidencial del partido Libertad Popular Rafael Belaunde confirmó que se integró al equipo técnico de Fuerza Popular, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, que definirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En entrevista con Canal N, afirmó que “no hay punto de comparación” entre ambas opciones y que su adhesión al equipo de gobierno del fujimorismo se dio luego de algunas conversaciones.

“Uno puede tener dudas u objeciones con la señora Fujimori, con su conducta pasada, pero ha dicho que va a respetar el orden constitucional, va a gobernar los cinco años que le toque, va a proponer una economía abierta, libre, pro inversión, va a hacer un esfuerzo para tener un Estado más presente en las poblaciones vulnerables”, expresó.

“Me parece que no hay punto de comparación entre una opción y otra, y en ese contexto Miki Torres me pidió que los acompañe al debate. Ya habíamos tenido conversaciones. Hace cinco años contra Pedro Castillo también los apoyé”, agregó.

Belaunde Llosa recordó que en aquella oportunidad su respaldo fue un poco “más orgánico” en el equipo técnico y dijo que luego de los resultados de la primera vuelta, Sánchez Palomino representa una “gravísima” amenaza para la economía, la democracia y la institucionalidad democrática.

“Escribí un artículo que se tituló: ‘De Keiko Fujimori podemos tener dudas, pero de Roberto Sánchez tenemos certezas’. Es un consumado golpista, un conspirador, ministro de Pedro Castillo, pregona permanentemente una constituyente por métodos no previstos en la Constitución, vulnerando el estado de derecho”, subrayó.

Consultado sobre las recientes renuncias en su partido Libertad Popular por su apoyo público a Keiko Fujimori, Rafael Belaunde aseguró que se ha dejado en libertad a los militantes para que voten según su conciencia.

“Nosotros como partido decidimos que cada uno ejerza su libertad de conciencia. Yo no creo en el voto Pilatos de lavarse las manos y dejar el futuro del Perú en manos de los demás. Creo que todo el que se siente comprometido por forjar un Perú mejor ante una disyuntiva como esta tiene que tomar partido y no hablar a media voz”, acotó.

“Yo voy a votar por la señora Keiko Fujimori y lo digo claramente, taxativamente, sin ambigüedades. Me lo podrán sacar de acá a cinco años, pero es mi posición porque al frente hay un peligro para la economía, para la democracia, para el futuro de mis hijos y de los hijos de todos los peruanos”, sentenció.