La secretaria general nacional de Libertad Popular, Diana Álvarez Calderón, afirmó que el ataque contra el precandidato presidencial de su partido, Rafael Belaunde, ocurrido este martes 2 de diciembre en Cerro Azul, no tendría motivaciones políticas.

En entrevista con Canal N, señaló que la campaña recién comienza y Belaunde Llosa tiene apenas el 2% de respaldo en las encuestas, con lo cual estimó que el atentado se debería a la inseguridad ciudadana que azota el país.

“La campaña recién comienza. Se opone al Reinfo, le parece un error que lo estén prorrogando. No tenemos pues 10%, estamos en 2%. No pensamos que es una cosa política, esto es lo que le pasa, desgraciadamente, a los peruanos todos los días y eso es lo que me indigna”, expresó.

“No deben tener ni idea [de que es candidato presidencial]. Francamente hay que ser un idiota para meterse con alguien que es un candidato, si es que lo sabían. Para qué hacen una cosa así porque ahora se va a reforzar la seguridad, me imagino”, agregó.

Álvarez-Calderón manifestó que Rafael Belaunde siempre sale armado cuando viaja por carretera por seguridad y tiene licencia para portar armas, con lo cual pudo repeler el ataque perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta.

“Él pensó que querían robarle el auto en un inicio. Siempre sale armado cuando sale a la carretera, desde toda su vida, como ha trabajado en Cerro de Pasco y en todo el Perú, lo hace por precaución, tiene su permiso para portar armas”, narró.

Como se recuerda, Rafael Belaunde Llosa fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete.

El precandidato presidencial se encuentra en buen estado. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes (...) Está en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, detalló Pedro Cateriano, exprimer ministro y dirigente de dicha agrupación política.