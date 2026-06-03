Resumen

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Rafael Belaunde Llosa se refirió al "nuevo" plan de gobierno de Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Rafael Belaunde Llosa se refirió al "nuevo" plan de gobierno de Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

En el podcast “Mirada de Fondo” de El Comercio, Rafael Belaunde, quien esta semana se sumó al equipo técnico de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el “nuevo” plan de gobierno presentado por el postulante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, “es un engaño electoral”.

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