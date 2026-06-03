En el podcast “Mirada de Fondo” de El Comercio, Rafael Belaunde, quien esta semana se sumó al equipo técnico de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el “nuevo” plan de gobierno presentado por el postulante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, “es un engaño electoral”.

Indicó que la propuesta original presentada por JP en la primera vuelta “es como ellos piensan realmente” y calificó de poco “serio” tener tres planes de gobierno en apenas 15 días porque -según dijo-no es una estrategia electoral.

“Uno puede tener una estrategia electoral, pero lo que ellos están haciendo es un engaño electoral. No es serio tener tres planes de gobierno en 15 días, llegaron a la elección de primera vuelta con el plan de gobierno original, que es como ellos piensan realmente, donde están las nacionalizaciones, la confiscación del espectro electromagnético, que es una clara amenaza a la libertad de expresión, la revisión de los tratados de libre comercio. Es decir, el socialismo del siglo XXI, el modelo chavista, el modelo boliviano. Ese es un plan primigenio”, expresó.

“Al pasar a segunda vuelta en un primer momento lanzaron una versión de un nuevo plan de gobierno, pero insuficientemente moderada. Después, ya con la incorporación de los tecnócratas de Avancemos, lo que era la señora Verónika Mendoza, han sacado esta tercera edición en 15 días”, agregó.

Tras calificar de “embustero del sombrero” a Sánchez Palomino, Belaunde Llosa consideró que esta elección es una “reedición” de lo que fue la candidatura de Pedro Castillo en el 2021, solo que “llevada aún más a la radicalidad”.

“Es decir, el señor Roberto Sánchez ha aglutinado al señor (Iber) Maraví, a la señora Anahí Durand, a todo el espectro más radical de Pedro Castillo le ha sumado el Movadef con una serie de acuerdos firmados con él y Antauro Humala”, acotó.

“Esa es la triple alianza que pone en evidente peligro no solamente la economía, pone en peligro la democracia, la institucionalidad, el futuro del Perú. No hay que dejarse sorprender, el señor Roberto Sánchez es un embustero del sombrero”, añadió.

Consultado sobre el llamado al voto viciado del excandidato presidencial Jorge Nieto, Rafael Belaunde remarcó que “no es el momento para hablar a media voz” o “decirlo tácitamente”, sino que se deben tomar “definiciones claras e inequívocas por el Perú, por el futuro del Perú y de la democracia”.

“Creo que él tiene -con el enorme caudal electoral que ha tenido- tener un rol decisivo. Ponerse de perfil o enterrar la cabeza como el avestruz no me parece que en esta circunstancia sea una opción, más que sincera, de estadista”, subrayó.

“El Perú se está jugando no solo su futuro económico por los próximos cinco años, acá nos estamos jugando el futuro de la democracia, la institucionalidad y la prosperidad económica de generaciones. El voto viciado no ataja esta amenaza”, sentenció.