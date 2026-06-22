Rafael Belaunde señaló que su apoyo en segunda vuelta nunca estuvo condicionado a esperar un gabinete. (Foto: GEC)
Rafael Belaunde señaló que su apoyo en segunda vuelta nunca estuvo condicionado a esperar un gabinete. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, criticó la insistencia de Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, de solicitar la nulidad de votos de la segunda vuelta presidencial calificando su postura como una “pataleta” orientada a desconocer el resultado de las elecciones.

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