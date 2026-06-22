El excandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, criticó la insistencia de Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, de solicitar la nulidad de votos de la segunda vuelta presidencial calificando su postura como una “pataleta” orientada a desconocer el resultado de las elecciones.

En entrevista con Milagros Leiva en el podcast Siempre a las 8, Belaúnde señaló que la actitud del excandidato de izquierda responde a una visión de quienes “usan la democracia para capturar el poder”, pero sin una vocación democrática.

“Es una pataleta que lo que busca es que quien ganó las elecciones no gobierne. Es un acto totalitario (..) hay que entender también que de gente que usa la democracia para capturar el poder, pero no necesariamente tiene aspiraciones democráticas, no es raro esperar las conductas que ellos están teniendo”, sostuvo.

“Cuando pierdes una elección pues te aguantas cinco años y tratas de hacer un mejor esfuerzo”, agregó.

El exaspirante presidencial remarcó además que todos los sufragios tienen el mismo valor sin importar su origen, si son del interior o del extranjero.

“Todos son los votos de los peruanos. Acá no se elige por el voto individual de los peruanos según su procedencia, acá se elige al margen de dónde haya sido emitido el voto”, manifestó.

Estar preparados

Por otro lado, Belaúnde consideró que sería una irresponsabilidad que la proclamación oficial de resultados se produzca demasiado cerca de la fecha de asunción del nuevo gobierno, debido a la necesidad de preparar la gestión entrante.

Sin embargo, sostuvo que el resultado electoral ya no puede cambiarse y señaló que el equipo de la candidata ganadora debería avanzar en la preparación de las primeras medidas que presentará al Congreso.

“Hay que ir armando todo el paquete que va a tener que presentar al Legislativo. Presumo que pedirá facultades legislativas para legislar en materia de seguridad y en materia económica”, indicó.

Asimismo, afirmó que no espera que se repita una situación de improvisación similar a la ocurrida durante el inicio del gobierno de Pedro Castillo en 2021.

“Dudo que ocurra el desastre que fue cuando asumió Castillo, que no tenía gabinete. Ese caos no veo que vaya a ocurrir”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de integrar un eventual gabinete de Keiko Fujimori, incluso en sectores como Energía y Minas, Belaúnde aseguró que no ha mantenido conversaciones al respecto.

“No tengo idea, no hemos hablado sobre ese tema. Keiko tiene que tener la tranquilidad para armar su gabinete en los términos que ella quiera”, señaló.

No obstante, indicó que está dispuesto a colaborar para que un eventual gobierno de la lideresa de Fuerza Popular tenga éxito, aunque aseguró que no mantiene aspiraciones políticas en el mediano plazo.