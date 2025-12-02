El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, se pronunció tras el atentado que sufrió en Cerro Azul cuando iba a bordo de su camioneta y dijo que es “un milagro” que haya salido ileso.
En declaraciones a los periodistas, relató que como un ciudadano que tiene licencia para portar armas, sostuvo un intercambio de disparos con los atacantes y agradeció a la Policía Nacional (PNP) por apoyar en las investigaciones del caso.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Rafael Belaunde Llosa: Libertad Popular condena atentado y pide mantener tranquilidad para dar con los responsables
“Considero más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones, que son posteriores al incidente. Es un hecho inexplicable, en fin. Agradezco a Dios que no ha pasado a mayores y a la Policía que ha venido y ha trabajado con toda diligencia y rigurosidad”, expresó.
“Vivimos en una época convulsa, de mucha inseguridad ciudadana y mi único mensaje es dejar que la Policía haga su trabajo y nosotros como ciudadanos no podemos aceptar ser víctimas”, agregó.
LEE MÁS: JNE pide al Ejecutivo adelantar medidas de seguridad para precandidatos tras ataque contra Rafael Belaunde
Belaunde Llosa pidió “actuar, organizarse y defender” para enfrentar la inseguridad ciudadana, y dijo que el caso está en manos de la PNP. Concluyó insistiendo en que no se debe “claudicar”, sino “resistir”.
“Hay que actuar, hay que organizarse, hay que defender, no podemos normalizar lo que está pasando. Ya está esto en manos de la Policía, agradezco el esfuerzo que han hecho, la diligencia para su proceder”, subrayó.
LEE MÁS: Rafael Belaunde: Políticos y autoridades rechazan atentado contra precandidato en Cerro Azul
“A la gente que me conoce y me sigue, estoy bien y el mensaje a la población es: no podemos claudicar, tenemos que resistir”, sentenció.
Como se recuerda, Rafael Belaunde Llosa fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta por Cerro Azul la mañana de hoy martes 2 de diciembre.
LEE MÁS: Rafael Belaunde Llosa: atacan a balazos camioneta que trasladaba a precandidato presidencial en Cerro Azul
El precandidato presidencial se encuentra en buen estado. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes (...) Está en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, detalló Pedro Cateriano, dirigente de dicha agrupación política.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador a un Gabinete Binacional el 12 de diciembre
- Presidente de Avanza País: “Me parece que Butters, a veces, está más preocupado por su negocio que por su devenir político”
- Fiscalía inicia investigación preliminar por presencia de funcionarios del Congreso en locales de Fuerza Popular
- Keiko Fujimori: PJ evaluará este 19 de diciembre pedido para ejecutar fallo del TC que anuló el caso Cócteles
- Precandidatos de Perú Libre y Perú Primero figuran entre mineros retirados del Reinfo
Contenido sugerido
Contenido GEC