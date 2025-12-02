El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, se pronunció tras el atentado que sufrió en Cerro Azul cuando iba a bordo de su camioneta y dijo que es “un milagro” que haya salido ileso.

En declaraciones a los periodistas, relató que como un ciudadano que tiene licencia para portar armas, sostuvo un intercambio de disparos con los atacantes y agradeció a la Policía Nacional (PNP) por apoyar en las investigaciones del caso.

“Considero más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones, que son posteriores al incidente. Es un hecho inexplicable, en fin. Agradezco a Dios que no ha pasado a mayores y a la Policía que ha venido y ha trabajado con toda diligencia y rigurosidad”, expresó.

“Vivimos en una época convulsa, de mucha inseguridad ciudadana y mi único mensaje es dejar que la Policía haga su trabajo y nosotros como ciudadanos no podemos aceptar ser víctimas”, agregó.

Belaunde Llosa pidió “actuar, organizarse y defender” para enfrentar la inseguridad ciudadana, y dijo que el caso está en manos de la PNP. Concluyó insistiendo en que no se debe “claudicar”, sino “resistir”.

“Hay que actuar, hay que organizarse, hay que defender, no podemos normalizar lo que está pasando. Ya está esto en manos de la Policía, agradezco el esfuerzo que han hecho, la diligencia para su proceder”, subrayó.

“A la gente que me conoce y me sigue, estoy bien y el mensaje a la población es: no podemos claudicar, tenemos que resistir”, sentenció.

Como se recuerda, Rafael Belaunde Llosa fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta por Cerro Azul la mañana de hoy martes 2 de diciembre.

El precandidato presidencial se encuentra en buen estado. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes (...) Está en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, detalló Pedro Cateriano, dirigente de dicha agrupación política.