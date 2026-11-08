El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó nuevas acusaciones contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a quien señaló de presuntamente formar parte de una red de corrupción.

Lopez Aliaga se pronunció desde el distrito de San Miguel tras la última resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impediría ser proclamado alcalde de Lima.

Afirmó que las dudas que tenía sobre Burneo se habían convertido en certezas y anunció que lo incluirá en su próximo libro, titulado El secuestro de los pobres.

“Usted es cómplice de una mafia corrupta que ha secuestrado al Perú. Hay que ir derrotándola paso por paso”, manifestó, dirigiéndose al titular del organismo electoral.

“Su mafia, de la cual usted es parte, señor Burneo, tienen pésimo futuro. Yo me voy a encargar de perseguirlo a usted, lo voy a tener en la mira del Congreso, del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y poder civil ”, sentenció

“Sin soga ni cabra”

A propósito de la situación política actual de López Aliaga, el ministro de Trabajo, Juan Sheput cuestionó al líder de Renovación Popular.

“Simplemente así es la política, impredecible sobre todo con quienes creen tener dominio sobre los hechos. Según el JNE no podrán retornar al cargo los exalcaldes que postularon como regidores. Esto afectaría a Rafael López Aliaga quien se quedaría sin soga y cabra pues renunció a ser senador”, escribió Sheput en su cuenta de X.

En respuesta a estos cuestionamientos, López Aliaga rechazó que su participación en política tenga como finalidad obtener beneficios personales y aseguró que financia sus actividades con dinero propio.

“ Hay que ser pues enfermo para decirme eso a mí. Yo no he entrado a política para ganar soga o cabra, mi entrada en política es una donación, yo estoy dando mi vida acá, yo no estoy cobrando un sol ”, sostuvo.

Simplemente así es la política, impredecible sobre todo con quienes creen tener dominio sobre los hechos. Según el JNE no podrán retornar al cargo los exalcaldes que postularon como regidores. Esto afectaría a Rafael López Aliaga quien se quedaría sin soga y cabra pues renunció a ser Senador. Un proceso desordenado desde el principio trae este tipo de consecuencias que afectan a candidatos y electores. — Juan Sheput (@JuanSheput) November 7, 2026

El dirigente agregó que asume personalmente los gastos de gasolina, seguridad y alimentación, y calificó al ministro de “egoísta” e “indecente en política”. Incluso lo emplazó a renunciar a su sueldo.

“Me da cólera que me hayan robado dos veces. En estas elecciones hemos ganado cuatro veces, dos veces me han robado la Presidencia, una vez me han robado la alcaldía y ahora quieren robarme la alcaldía. No lo vamos a dejar pasar así nomás, porque la voluntad popular está por encima de todo, se respeta”, manifestó.