Rafael López Aliaga señaló que perseguirá políticamente a Roberto Burneo. ( YouTube Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga señaló que perseguirá políticamente a Roberto Burneo. ( YouTube Rafael López Aliaga)
Por Redacción EC

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó nuevas acusaciones contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a quien señaló de presuntamente formar parte de una red de corrupción.

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