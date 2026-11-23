El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que asumirá como primer regidor en caso no prosperen los recursos presentados por su partido contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide entregar credenciales a los alcaldes que postularon como primeros regidores.
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