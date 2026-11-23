El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que asumirá como primer regidor en caso no prosperen los recursos presentados por su partido contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide entregar credenciales a los alcaldes que postularon como primeros regidores.

En entrevista con el programa “Sin Rodeos” de Panamericana TV, indicó que su intención es trabajar por los más necesitados del país y que si lo tiene que hacer como “portero” del Palacio Municipal, lo hará.

Al ser consultado sobre si asumirá como regidor en caso no prosperan los recursos presentados en varias instancias antes del 1 de enero, el exburgomaestre de Lima respondió: “Claro“.

“Lo dije en su momento, lo que quiero es trabajar por los más pobres de mi país. Dije hasta de portero del Palacio Municipal, ser regidor”, expresó López Aliaga.

El exalcalde de Lima también afirmó que al haber agotado la última instancia en el JNE, acudirá al Tribunal Constitucional (TC) y a la justicia penal y competencial, a fin de recibir las credenciales del máximo organismo electoral.

“El Jurado agotó su última instancia. ¿Qué me queda? Ir al TC, al derecho penal también y competencial”, manifestó.

López Aliaga también destacó la figura de Jeanette Alonzo, candidata a segunda regidora de Renovación Popular a Lima, quien sería proclamada alcaldesa de la capital por el JNE.

“Es una mujer preparadísima, maneja muchos temas de finanzas a nivel corporativo. La conozco perfectamente, no por las puras es la presidenta de Economía del municipio de Lima actualmente. No por las puras la llevo como regidora número 2 en su momento”, subrayó.