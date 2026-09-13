El candidato a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incurriría en prevaricato si, en caso de resultar ganador de los comicios municipales, acepta la solicitud planteada por un grupo de 14 candidatos para no entregarle la credencial y otorgársela, en su lugar, a Janet Alonso, quien lo sigue en la postulación.

En declaraciones a RPP Noticias, López Aliaga fue consultado sobre la posibilidad de que Alonso asuma la alcaldía mientras él ocupe el cargo de teniente alcalde.

“ Si no hubiera prevaricato en esa decisión, sí, si no estuviera normado, pero habiendo una Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 24, que establece claramente, y se ha cumplido la ley en 800 casos anteriores a Rafael López Aliaga, sería prevaricar ”, sostuvo.

“Entonces por capricho de este señor (Carlos Bruce) que no tiene apoyo en realidad, hay muchos que quieren debatir, el tema era debatamos o no ”, agregó.

El candidato reiteró que la legislación establece el procedimiento que debe seguirse en caso de que el alcalde electo no llegue a juramentar y rechazó que la persona que sigue en la lista pueda asumir directamente el cargo.

“Yo estoy candidateando a teniente alcalde, o primer regidor, teniendo a Luis Rubio como alcalde. Si ganara, hay una ley. La Ley Orgánica de Municipalidades dice que, en caso de ausencia de juramentación del alcalde, jura el siguiente, lo que es el teniente alcalde”, manifestó.

“Entonces, para decir que va a ir a jurar la persona que sigue, Janet Alonso, tendrían que cambiar completamente la Ley Orgánica de Municipalidades”, afirmó.

Carlos Bruce, candidato por Somos Perú aseguró que si no hay una respuesta del Jurado Nacional de Elecciones con respecto al pedido planteado por el grupo de candidatos a Lima Metropolitana, no se presentarán en el debate programado por el organismo electotal.

“Que no vaya, pues. Tanto ha retado de que quiere debatir”, señaló.

Sobre Renzo Reggiardo

Durante la entrevista, López Aliaga también fue consultado sobre Renzo Reggiardo. Al respecto, señaló que tiene entendido que el exfuncionario tendría una oferta en el sector privado, aunque expresó su deseo de que continúe colaborando en materia de seguridad.

“Tengo entendido que tiene una muy buena oferta privada, ya es su vida personal, pero a mí me gustaría que Renzo Reggiardo continúe, ad honorem, en seguridad”, indicó.