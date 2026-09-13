Rafael López Aliaga acusó decisión de Carlos Bruce de no presentarse en el debate, de "pataleta". (FOTO: archivo GEC)
Rafael López Aliaga acusó decisión de Carlos Bruce de no presentarse en el debate, de "pataleta". (FOTO: archivo GEC)
/ HUGO CUROTTO
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incurriría en prevaricato si, en caso de resultar ganador de los comicios municipales, acepta la solicitud planteada por un grupo de 14 candidatos para no entregarle la credencial y otorgársela, en su lugar, a Janet Alonso, quien lo sigue en la postulación.

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