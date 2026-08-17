El candidato a teniente alcalde de Lima de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que si no gana la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, asumirá como regidor.
En entrevista con Canal N, indicó que conoce dicha función, pues la ejerció cuando el fallecido Luis Castañeda Lossio asumió la comuna capitalina, y dijo que su rol principal consistirá en fiscalizar al nuevo burgomaestre.
LEE MÁS: Rafael López Aliaga propone que serenos usen armas de fuego: ¿Es viable esta iniciativa?
“Asumiré de regidor. Yo he estado dentro, yo conozco. El regidor con bancada tiene mucho rol, fiscaliza al alcalde. Me interesa (ser regidor) para verificar que no se roben la plata”, expresó.
“Yo he estado dentro, la primera vez fue con Lucho Castañeda de regidor y ahora he estado hace poco (de alcalde). Sería la tercera vez, conozco perfectamente el rol de un regidor y todo lo que puede hacer en favor del presupuesto metropolitano”, agregó.
LEE MÁS: Mónica Yaya: “La palabra de Rafael López Aliaga en realidad no tiene ningún valor”
Consultado sobre la última encuesta de Datum Internacional para América Televisión, que le otorga una ventaja de tres puntos sobre Carlos Bruce (Somos Perú), López Aliaga manifestó que le sirve básicamente para ver en qué puntos debe reforzar su campaña.
“No sirve para nada, a mí me sirve básicamente para ver dónde refuerzo campaña. Es un dato de campaña, pero en 50 días en Perú y con la ONPE que tenemos, pasa de todo. Mi meta es subir a 40% o 50% y estoy trabajando bastante”, subrayó.
LEE MÁS: Presidente del JNE sobre alcaldes que buscan reelección como consejeros o regidores: “No hay prohibición para que puedan participar”
Respecto a los cuestionamientos por una supuesta reelección encubierta, tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima por su partido, Rafael López Aliaga remarcó que el tema debe discutirse si sale elegido.
“Yo soy candidato a teniente alcalde y punto. Hay que ser brujo si salgo alcalde o no. Discutamos eso cuando salga alcalde o no”, sentenció.