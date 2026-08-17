Rafael López Aliaga es candidato a teniente alcalde de Lima por Renovación Popular. (Foto: GEC)
Rafael López Aliaga es candidato a teniente alcalde de Lima por Renovación Popular. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato a teniente alcalde de Lima de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que si no gana la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, asumirá como regidor.

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