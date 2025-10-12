El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anuncia que renunciará a su cargo en la Municipalidad de Lima para ser candidato presidencial por su partido, Renovación Popular, en las elecciones generales del 2026.

Durante su participación en el programa “El Valor de la Verdad”, López Aliaga confirmó que este lunes 13 de octubre, a las 3:30 p.m., presentará su dimisión a la Alcaldía de Lima para postular a la presidencia.

“Yo decido sí, renunciar el día de mañana, que es el día legal. Mañana a las 3 y 30 renuncio. Mañana hay sesión del Concejo [Metropolitano] a las 4y 30, daré mi rendición de cuentas”, expresó.

López Aliaga indicó que “meditó” durante “bastante tiempo” sobre el tema y que durante su viaje a Roma “estuvo pensando solo para sacar una señal, una forma de saber qué hacer”.

Refirió que con su decisión, el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, asumirá la Alcaldía de Lima en lo que resta de su gestión.

El líder de Renovación Popular hizo el anuncio poco después de liderar la rendición de cuentas 2025. Allí expuso la ejecución presupuestal, dio a conocer las acciones realizadas por su gestión y destacó los logros obtenidos.

Cabe mencionar que en el evento participaron varios menores de edad que se subieron al estrado para pedirle a Rafael López Aliaga que sea candidato presidencial.