Rafael López Aliaga realizó actividades proselitistas en Los Olivos. (Foto: Renovación Popular)
Rafael López Aliaga realizó actividades proselitistas en Los Olivos. (Foto: Renovación Popular)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, confirmó su disposición a participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y señaló que envió una carta solicitando intervenir en el encuentro electoral.

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