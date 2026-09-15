Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, confirmó su disposición a participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y señaló que envió una carta solicitando intervenir en el encuentro electoral.
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