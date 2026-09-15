Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, confirmó su disposición a participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y señaló que envió una carta solicitando intervenir en el encuentro electoral.

“Yo mandé una carta pidiendo ir al debate y parece que me han hecho caso, me encantan los debates” , sostuvo López Aliaga en declaraciones a la prensa.

La eventual participación del exalcalde en el debate se encuentra vinculada a la situación de Renovación Popular, cuyo candidato a la Alcaldía de Lima, Luis Rubio, renunció a su postulación.

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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, sobre la confirmación de su asistencia al debate: "Yo mandé una carta pidiendo ir al debate"



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El JNE sorteó este lunes el orden de participación de las organizaciones políticas para los debates del 21 y 22 de septiembre y dejó abierta la posibilidad de que la agrupación sea representada por su candidato a primer regidor, siempre que este se encuentre habilitado.

“Primero hay que ganar la elección”

Consultado sobre la posibilidad de que pueda asumir la alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la victoria electoral, López Aliaga sostuvo que su postulación como primer regidor no presenta impedimento legal y pidió no anticipar escenarios.

“La ley dice que no hay ningún problema para que yo postule como teniente alcalde. Hay un hecho que yo no controlo que es que el (candidato) a alcalde no continúa”, afirmó.

López Aliaga evitó dar por hecho que regresará al sillón municipal y remarcó que primero debe producirse el resultado electoral.

“Primero hay que ganar la elección, todavía no he ganado nada. No me adelanto a los hechos”, manifestó.