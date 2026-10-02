El candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, defendió su postulación y la posibilidad que pueda asumir como nuevo burgomaestre en el próximo periodo. El dirigente político sostuvo que su inscripción respetó las normas vigentes en la legislación electoral y que, tal como está la norma, podría incluso volver a postular en el 2030.

“De acuerdo a la ley, en este minuto, hoy día yo podría ir hasta un tercer periodo. No es mi intención, pero podría”, declaró el postulante en una entrevista con RPP este viernes. El aspirante edil explicó que dicha opción legal derivó de su postulación como teniente alcalde y no como alcalde titular.

López Aliaga precisó que la prohibición de reelección inmediata se refiere de forma exclusiva al cargo de alcalde. El candidato recordó que el Jurado Nacional de Elecciones respaldó la validez de su lista partidaria de manera definitiva en fallos recientes.

“El verbo que se debe aplicar acá es postular, no estoy postulando a alcalde, estoy postulando a teniente alcalde, y por ausencia del titular me toca asumir”, afirmó el aspirante. El dirigente reiteró que su candidatura cumplió con los requisitos legales establecidos para el proceso edil.

López Aliaga señaló que la normativa vigente prevé la entrega de la credencial de alcalde al primer regidor en caso de victoria de su partido. El postulante indicó que asumirá la conducción de Lima si Renovación Popular logra el triunfo en las elecciones del 4 de octubre.

“Mi opinión personal, te digo que un alcalde sí debería tener una reelección, una reelección inmediata para poder terminar. Cuatro años es muy poco”, expresó el líder político. El candidato argumentó que las gestiones municipales requieren mayor tiempo para la ejecución de obras de infraestructura en la capital.

Rafael López Aliaga contra ONPE y JNE

“Este miércoles voy a declarar como acusador a toda la mafia criminal de ONPE y voy a meterlos a la cárcel 20 años por haber robado la voluntad popular”, sostuvo el dirigente. El candidato denunció supuestas irregularidades cometidas por las autoridades electorales durante los comicios anteriores del 2026 cuando buscó ser presidente de la República.

López Aliaga, en otro momento, cuestionó la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones en la resolución de las tachas presentadas contra postulantes. Por esto, confirmó la presencia de personeros en todas las mesas de votación para la vigilancia del escrutinio en la capital.