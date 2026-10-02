El líder y candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aspira llegar a la alcaldía de nuevo como postulante a primer regidor. (Foto: GEC)
El líder y candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aspira llegar a la alcaldía de nuevo como postulante a primer regidor. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, defendió su postulación y la posibilidad que pueda asumir como nuevo burgomaestre en el próximo periodo. El dirigente político sostuvo que su inscripción respetó las normas vigentes en la legislación electoral y que, tal como está la norma, podría incluso volver a postular en el 2030.

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