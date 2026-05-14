El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó duramente el proceso electoral y aseguró que impugnará los resultados si el Jurado Nacional de Elecciones proclama lo que calificó como una “lista trucha”. Asimismo, reiteró su pedido para que se convoquen nuevas elecciones en un plazo de 48 horas.

“El día que proclamen su lista trucha, vamos a impugnarla y vamos a ir hasta el final” , afirmó durante una transmisión pública en la que volvió a denunciar presuntas irregularidades en el proceso de votación.

López Aliaga sostuvo además que permanecerá en el país y continuará liderando políticamente a Renovación Popular, independientemente del desenlace electoral.

“Yo me quedo en el Perú, yo muero en Perú. Yo no me voy a otro país, pase lo que pase me van a tener acá liderando la insurgencia ”, declaró.

El excandidato presidencial manifestó también que encabezará la bancada de su agrupación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y pidió a los ciudadanos no votar en blanco en una eventual nueva convocatoria electoral.

En otro momento, responsabilizó directamente a Keiko Fujimori por una eventual derrota electoral frente a la izquierda.

“Por eso le digo señora Fujimori, la hago responsable. Si usted pierde la elección, la hago responsable del Perú yéndose al carajo ”, expresó.

López Aliaga aseguró además que ha perdido toda confianza en los organismos electorales, específicamente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, instituciones a las que acusó de favorecer irregularmente el resultado electoral.

“El 2021 yo confiaba en esta gente, para serte franco, confiaba en la ONPE y el JNE. Pero ya no confío nada, cero” , manifestó.

Asimismo, insistió en la necesidad de realizar auditorías técnicas al software electoral y a la base de datos del sistema de votación antes de oficializar cualquier resultado.

“Hemos pedido cosas racionales, un peritaje al software, un peritaje a la base de datos”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular también aseguró que su agrupación detectó presuntas inconsistencias en la información pública relacionada con la instalación de mesas de sufragio y denunció supuestas anomalías en Lima y en el voto de peruanos en el extranjero.

Hasta el momento, los organismos electorales no se han pronunciado sobre las nuevas declaraciones de López Aliaga.