Resumen

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Rafael López Aliaga insiste en nuevas elecciones y denuncia presunto fraude electoral. (Foto: Captura/Facebook/@Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga insiste en nuevas elecciones y denuncia presunto fraude electoral. (Foto: Captura/Facebook/@Rafael López Aliaga)
Por Redacción EC

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó duramente el proceso electoral y aseguró que impugnará los resultados si el Jurado Nacional de Elecciones proclama lo que calificó como una “lista trucha”. Asimismo, reiteró su pedido para que se convoquen nuevas elecciones en un plazo de 48 horas.

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