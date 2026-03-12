El candidato a la Presidencia de la República, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), afirmó, durante una actividad pública este lunes 9 de marzo en la ciudad de Satipo, Junín, que los militares en los cuarteles “hacen estupideces”.

Durante su visita López Aliaga señaló que si llega a ser elegido presidente, conectará varias ciudades de la región con tecnología militar y policial.

“Yo quiero decirles algo, en mi plan de gobierno está mudar la capital a Junín. La mejor zona está en Satipo, Mazamari, Pangoa, Pichanaqui. Acá no hay problemas de altura, falta nada más conectarla con tecnología militar”, empezó diciendo durante su mitin.

“Es nuestro plan de gobierno, tenemos que tener ingeniería militar, policial, tropa, para no estar en los cuarteles haciendo estupideces, pues”, agregó.

Tras la difusión del clip, López Aliaga publicó un comunicado en el que expresó su respaldo a las instituciones castrenses. Además, ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras.

En el documento titulado “Las FF.AA. se respetan”, el líder de Renovación Popular afirmó que mantiene un “profundo respeto y respaldo permanente” a las Fuerzas Armadas, a las que calificó como “garantes de la independencia, integridad territorial y soberanía de nuestra patria”.

Asimismo, sostuvo que sus palabras fueron “tergiversadas” y sacadas de contexto. “Se ha tergiversado una frase, fuera de contexto, en relación a la futura ingeniería militar, que pudo afectar su sentir de patria, honor y vocación de servicio”, indicó.

“Expreso mis disculpas a quienes pudieron sentirse afectados. Nuestro verdadero sentir es el de una FF.AA. moderna y disuasiva empezando con su talento humano”, finalizó.