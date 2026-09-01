Rafael López Aliaga, candidato a teniente alcalde a la Municipalidad de Lima y excandidato presidencial de Renovación Popular, dijo que todavía sigue a la espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie sobre su postulación, pero comentó que espera recibir el mismo trato que otro alcalde que está actuando de la misma manera en Huari.

“A igual razón, igual derecho”, dijo este martes en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio, en alusión al caso de Huari donde el JNE aprobó la postulación de Percy Villanera Figueroa, actual alcalde de Pontó, en la provincia de Huari en Áncash, cuya postulación como teniente alcalde en Somos Perú fue aprobada cuando se desestimó la tacha en su contra. En ese proceso, la mayoría del pleno del JNE confirmó la decisión en segunda instancia y declaró infundada la tacha.

Asimismo, reiteró que no estaba en sus planes ser candidato a la alcaldía de Lima y aseguró que está asumiendo un costo personal por su quinta candidatura en los últimos años ya que planeaba volver a su actividad privada tras las elecciones presidenciales del 2026.

Rafael López Aliaga declaró en "Tenemos que hablar" que espera un fallo favorable del JNE. (El Comercio)

“El Dr. Rubio renuncia. Yo estaba fuera de circulación 21 días por un tema personal y regreso. Él regresa de China y por una razón personalísima me dice que no continúa. Entonces yo tengo que armar toda una campaña recién a mi regreso y me he lanzado otra vez. Yo entiendo que el espíritu d la ley es que el alcalde en funciones no continúe en campaña”, comentó al recordar que él renunció antes de los comicios generales.

Rafael López Aliaga cuestionó que las críticas se enfoquen en su caso cuando, según expresó, este tipo de situaciones se repiten desde hace unos 10 años, desde el 2018 con la prohibición de la relección. “Son bastante legalistas con Renovación Popular y se han callado la boca 10 años, no han dicho nada y recién ahora que Renovación Popular, al igual que en otros partidos, hay familiares, es una práctica que viene hace 10 años”.

Rafael López Aliaga sobre propuestas en seguridad

Rafael López Aliaga destacó el respaldo que recibe su propuesta para la Municipalidad de Lima a través del excandidato presidencial Carlos Álvarez, de quien dijo que integra su equipo de seguridad ciudadana y que lo potenciará si sale elegido.

“Carlos va a ser la persona que maneje el equipo que ya yo dejé implementado y que Renzo (Reggiardo) ha mejorado más, de inteligencia municipal. Vamos a geolocalizar la llamada extorsiva y que Carlos Álvarez, él mismo con la confianza que se ha ganado por su trayectoria, él mismo atienda la llamada de la persona con pánico. Asume ese rol de darle tranquilidad y seguridad a la persona extorsionada”, explicó.

También advirtió que con su experiencia en la Municipalidad de Lima se detecta que la policía no tiene recursos para geolocalización o seguimiento de llamadas, por lo que buscará potenciar esta logística desde la comuna metropolitana. “Reclamo con todo respeto a la presidencia decretos de urgencia porque estamos en urgencia, están matando a peruanos todos los días”.