Rafael López Aliaga declaró en "Tenemos que hablar" que espera un fallo favorable del JNE. (El Comercio)
Rafael López Aliaga declaró en "Tenemos que hablar" que espera un fallo favorable del JNE. (El Comercio)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato a teniente alcalde a la Municipalidad de Lima y excandidato presidencial de Renovación Popular, dijo que todavía sigue a la espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie sobre su postulación, pero comentó que espera recibir el mismo trato que otro alcalde que está actuando de la misma manera en Huari.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.