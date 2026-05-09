Resumen

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Rafael López Aliaga dio entrevista a Fernando del Rincón en CNN. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga dio entrevista a Fernando del Rincón en CNN. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, exigió la realización de un peritaje forense externo de las Elecciones Generales 2026 e insistió en la existencia de indicios de un esquema de irregularidades que habrían afectado los resultados de la primera vuelta, por lo cual solicitó la intervención de firmas auditoras internacionales antes de la segunda vuelta.

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