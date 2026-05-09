Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, exigió la realización de un peritaje forense externo de las Elecciones Generales 2026 e insistió en la existencia de indicios de un esquema de irregularidades que habrían afectado los resultados de la primera vuelta, por lo cual solicitó la intervención de firmas auditoras internacionales antes de la segunda vuelta.

En una entrevista a la cadena internacional CNN, denunció que los mecanismos de revisión actuales dispuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ofrecen las garantías suficientes ante lo que calificó como una manipulación dolosa del sistema.

“No (seria suficiente). Ya estamos con un tema criminal acá, un peritaje forense hecho por alguien tipo KPMG, BDO, Price Waterhouse o E&Y, una de estas grandes. Ellos contratan a una empresa chiquitita para auditar (...) Dos personas para auditar que les pagan tres cuartos de millón de soles. Es ridículo cómo están manejando esto”, manifestó López Aliaga en la entrevista para enfatizar la necesidad de una fiscalización independiente. ”No es un tema de casualidad; aquí hay dolo, aquí hay delito. Esos son más de 20 años de cárcel para toda esta gente”.

El exalcalde de Lima enfocó sus acusaciones en los votos registrados en las actas de votación de una serie de locales de votación que identificó como la serie 900.000. “Es estadísticamente imposible que en una noche de una serie, la 900.000, usted tenga 250,000 votos y entren en una noche en la madrugada; eso no resiste el menor análisis”.

En otro momento de la entrevista, el candidato detalló supuestas maniobras deliberadas para impedir el ejercicio del sufragio tanto en Lima Metropolitana como en el extranjero. López Aliaga denunció que en la capital el material electoral no fue distribuido a tiempo en centros cercanos a los puntos de despacho, afectando a cerca de 600,000 ciudadanos. “Han hecho una estrategia de alejamiento de ponerle muy complicada la vida al votante del extranjero. Si usted vive en Miami le han puesto su mesa en Orlando; si vive en San Diego, se la han puesto en Los Ángeles”.

Finalmente, el candidato informó que su equipo legal ha presentado más de 15 escritos con pruebas y peritajes ante el JNE, los cuales, según indicó, no han recibido respuesta alguna hasta la fecha. López Aliaga vinculó el accionar de los jefes de la ONPE y el JNE con intereses políticos ajenos a la neutralidad electoral, cuestionando su imparcialidad durante el proceso.