El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la decisión que declara infundada la tacha contra la postulación de Rafael López Aliaga como primer regidor en Lima. Esta decisión colegiada de última instancia ratifica la permanencia del exalcalde en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Mediante la Resolución 3707-2026-JNE, el tribunal desestimó el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Ronald Castillo Rojas contra el pronunciamiento de primera instancia. La mayoría de magistrados determinó que el cuestionamiento de exclusión constituye una tacha sujeta a plazos estrictos.

LEE TAMBIÉN: JNE evaluará el lunes 7 de setiembre si permite que candidatos a teniente alcalde participen en debates

La admisión inicial de la lista de candidatos de Renovación Popular ocurrió el 26 de julio del 2026 mediante un fallo del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. La publicación oficial de la nómina definitiva se realizó el 31 de julio del 2026 para el conocimiento de la ciudadanía.

Rafael López Aliaga sigue en carrera tras confirmación de improcedencia de la tacha contra su candidatura.

El plazo de tres días calendario para presentar tachas contra cualquier postulante venció de manera definitiva el 3 de agosto del 2026 en dicha circunscripción. Sin embargo, el recurso de queja del demandante ingresó a la mesa de partes recién el 21 de agosto del 2026.

Debido a esta extemporaneidad manifiesta, la mayoría del colegiado electoral aplicó con rigurosidad el principio constitucional de preclusión de las etapas electorales. El tribunal priorizó de este modo la seguridad jurídica del actual proceso y rechazó el análisis sobre el fondo del asunto.

Solo el magistrado del JNE Gunther Gonzales Barrón emitió un voto singular en minoría y solicitó el retiro inmediato del candidato de la contienda. El vocal argumentó que la postulación como primer regidor constituye una vía indirecta para eludir la prohibición de reelección inmediata.

Renuncia de Luis Rubio como candidato de Renovación Popular

El debate sobre la candidatura de Rafael López Aliaga surge tras la renuncia formal de Luis Rubio como candidato a la alcaldía provincial de Lima por Renovación Popular. Esta dimisión voluntaria dejó vacante la cabeza de la lista y colocó automáticamente al primer regidor en la primera posición disponible.

La legislación nacional vigente establece que el primer regidor asume las funciones de alcalde si el titular de la lista resulta inhabilitado o vacado. De esta manera, el dirigente de Renovación Popular podría retornar de forma directa al sillón municipal de Lima si su partido gana la elección.