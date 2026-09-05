Rafael López Aliaga sigue en carrera tras confirmación de improcedencia de la tacha contra su candidatura. (Foto: Andina)
Rafael López Aliaga sigue en carrera tras confirmación de improcedencia de la tacha contra su candidatura. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la decisión que declara infundada la tacha contra la postulación de Rafael López Aliaga como primer regidor en Lima. Esta decisión colegiada de última instancia ratifica la permanencia del exalcalde en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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