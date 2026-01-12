El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este jueves 15 de enero la apelación a la tacha presentada contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga por Renovación Popular, en el marco de las elecciones generales del 2026.
El máximo organismo electoral notificó al personero legal de Renovación Popular, Víctor Baldomero Gutarra García, de que ese día las audiencias se iniciarán a partir de las 8:30 a.m.
La tacha fue presentada por el ciudadano Adriano Sánchez Puertas el pasado 27 de diciembre. Fue rechazada en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.
Alega una grave vulneración a la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 28094, basada en el incumplimiento a las normas de democracia interna de la citada organización política.
Insistió en que Renovación Popular no cumplió con sus normas estatutarias y que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “fungió de órgano electoral central para determinar una modalidad no comunicada por la organización política”.
“Finalmente, no se eligió ni la modalidad comunicada por la organización política (delegados) ni la dispuesta por su estatuto (afiliados y no afiliados) sino la que quiso la ONPE (afiliados)”, aseveró.
Refiere que se alega una supuesta desactualización del marco normativo de Renovación Popular y que en realidad su estatuto fue actualizado el 11 de junio del 2025, fecha en la cual ya se había emitido el marco normativo que rige en la actual elección.
Si se confirma el rechazo, la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga podrá ser inscrita oficialmente; pero si se declara fundada la tacha, quedaría fuera de carrera. La palabra del pleno del JNE será definitiva.
