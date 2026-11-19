El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular contra un extremo de la resolución que emitió el organismo electoral el pasado 2 de noviembre, en el marco de las Elecciones Municipales 2026.

En consecuencia, el organismo electoral dispuso el “archivo definitivo” del expediente, con lo que rechazó el pedido de reconsideración formulado por la organización política vinculada a Rafael López Aliaga.

“Declarar IMPROCEDENTE el ‘recurso de reconsideración’ presentado por don Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la alianza electoral Renovación Popular Perú, en contra del numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución N.° 4557-2026-JNE, del 2 de noviembre de 2026, emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026″, señala la resolución.

“En consecuencia, disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente”, agrega.

El JNE señaló que Renovación Popular buscaba que el pleno revisara nuevamente una decisión que ya había adoptado el organismo electoral. En concreto, la agrupación solicitaba revocar el numeral 3 de la Resolución N.° 4557-2026-JNE o, alternativamente, que se estableciera que lo dispuesto en ese extremo no se aplicara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sino únicamente a futuros procesos electorales.

Sin embargo, el tribunal electoral señaló que sus pronunciamientos en materia de justicia electoral se emiten en instancia final y definitiva, por lo que no están sujetos a revisión. En esa línea, precisó que estas decisiones constituyen cosa juzgada electoral y que, independientemente del nombre que se otorgue al pedido —recurso de reconsideración, nulidad, queja o revisión—, no corresponde admitir solicitudes que busquen reevaluar lo ya resuelto por el pleno.

La resolución lleva las firmas de los magistrados Roberto Burneo Bermejo, presidente del JNE, así como de Martha Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Ruben Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli.

Asimismo, el pleno precisó que las notificaciones de sus pronunciamientos se realizarán conforme al Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado mediante Resolución N.° 0830-2025-JNE.