El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes los pedidos de recusación presentados por Renovación Popular contra su presidente, Roberto Burneo, y el magistrado Gunther Gonzales Barrón, mediante los cuales la agrupación política buscaba apartarlos de las actuaciones relacionadas con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales correspondientes de Rafael López Aliaga.

Las decisiones fueron adoptadas mediante dos autos emitidos el 6 de noviembre, luego de que el personero legal titular de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, solicitara que ambos magistrados se inhibieran de intervenir en los procedimientos vinculados con la situación electoral de López Aliaga.

Pedido contra Roberto Burneo

En el caso del presidente del JNE, Renovación Popular sustentó su solicitud en la denuncia penal que la Procuraduría Pública de dicho organismo presentó el 30 de octubre contra López Aliaga, por los presuntos delitos de acoso y coacción, en agravio del titular del máximo organismo electoral.

JNE declara improcedente recusación contra Roberto Burneo.

La agrupación consideró que esta situación podía comprometer la apariencia de imparcialidad de Burneo al momento de intervenir en decisiones que afectaran directamente la situación electoral de su candidato.

Sin embargo, el Pleno del JNE determinó que “a la fecha, no existe causa pendiente de resolver por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto de la situación electoral de Rafael López Aliaga”, y que los argumentos expuestos no se encontraban comprendidos en ninguna de las causales de recusación establecidas en el artículo 307 del Código Procesal Civil.

Además, precisó que la Procuraduría Pública del JNE “tiene a su cargo la defensa de los derechos e intereses del Jurado Nacional de Elecciones, y sus actuaciones no dependen del presidente ni del Pleno de este organismo electoral, sino de las estrategias y planes de acción de la Procuraduría General del Estado”.

En ese sentido, sostuvo que la denuncia no podía interpretarse como una situación de enemistad entre López Aliaga y Burneo, debido a que “las presuntas expresiones del candidato no estaban dirigidas contra Roberto Burneo Bermejo a título personal, sino en su condición de presidente del Jurado Nacional de Elecciones”.

Pedido contra Gunther Gonzales

Por otro lado, Renovación Popular también solicitó apartar al magistrado Gunther Gonzales Barrón de las decisiones vinculadas con la situación electoral de López Aliaga.

En este caso, el partido cuestionó los pronunciamientos, manifestaciones y publicaciones del integrante del Pleno del JNE sobre la candidatura de López Aliaga como primer regidor de Lima Metropolitana. Asimismo, señaló que el magistrado había informado públicamente su decisión de emitir un voto particular en contra del candidato, sosteniendo una interpretación jurídica distinta a la adoptada por la mayoría del organismo electoral.

Frente a estos argumentos, el JNE sostuvo que “los magistrados tienen la facultad constitucional y legal de expresar sus propios fundamentos cuando discrepan de las decisiones de la mayoría de un órgano colegiado” , mediante la emisión de votos singulares o en minoría.

También recordó que el artículo 139 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones establecidas por ley.

Por ello, concluyó que los cuestionamientos formulados por Renovación Popular tampoco se encontraban comprendidos en ninguna de las causales de recusación previstas en el Código Procesal Civil.