(Foto: El Comercio)
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Por Redacción EC

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes los pedidos de recusación presentados por Renovación Popular contra su presidente, Roberto Burneo, y el magistrado Gunther Gonzales Barrón, mediante los cuales la agrupación política buscaba apartarlos de las actuaciones relacionadas con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales correspondientes de Rafael López Aliaga.

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