Kathy Cachay Carmelo es abogada por la Universidad de Lima y tiene estudios de maestría en Tributación y Política Fiscal. Antes de su afiliación a Renovación Popular y actual candidatura al Congreso, ya era conocida en programas televisivos como defensora legal de personas mediáticas. Uno de los casos que asumió fue el de la modelo Macarena Vélez, víctima de agresión con tocamientos indebidos en 2019 por parte del abogado Adolfo Bazán.

En entrevista con El Comercio, Cachay rechazó las declaraciones de Neldy Mendoza, candidata a la vicepresidencia de su partido, quien había sugerido públicamente que -entre otros temas- las mujeres son responsables de las agresiones que suelen sufrir. Además, aclaró cuáles son las posturas de la organización política en esta contienda electoral y qué iniciativas llevaría al Parlamento de resultar elegida.

-Renovación Popular es una apuesta nueva en la derecha. ¿Qué los diferencia de otras ofertas electorales, como Fuerza Popular?

Nosotros, nos pudimos ganar la exclusión de Rafael López Aliaga, justamente por haber atacado directamente a la empresa Odebrecht. La persona que ha denunciado es una persona vinculada a Odebrecht. Fuerza Popular, me parece, no tiene ningún pronunciamiento respecto de esa empresa, más aun cuando ellos han recibido aportes supuestamente lícitos de esa empresa, aunque eso ya lo verá la justicia. Nosotros somos firmes y claros sobre la corrupción: expulsión para Odebrecht y cadena perpetua para todos los corruptos. Eso no lo he escuchado para nada de la señora Keiko Fujimori ni de sus candidatos.

-¿Qué propuestas impulsaría en el Congreso de acceder a un escaño?

Me gustaría centrarme en los microempresarios. Actualmente, hay muchos trámites burocráticos para que uno pueda constituir una empresa. Desde lo más básico, que es la minuta, la escritura pública y, además, un pago a Registros Públicos, nosotros creemos que todo puede ser eliminado a través de un formato único donde se inscriban directamente las empresas. Eso, sin ningún costo, sin nada porque finalmente es el Perú que vive de los impuestos del microempresario.

También proponemos tributación cero para los microempresarios nuevos y así tengan un alivio: que no tributen durante dos años, sino a partir del tercer año. Básicamente, porque el impuesto a la renta grava las ganancias y no hay ganancias evidentemente, en los primeros dos años, en el caso de microempresarios nuevos.

En el caso de los microempresarios que ya han quebrado o que están por quebrar, proponemos un alivio crediticio en el sentido de que se otorguen créditos con garantía del Estado a través del Banco de la Nación y con tasas prudenciales. Invitaríamos a la banca privada -no sé si sea del todo para ellos negocio, pero vamos a invitar-, pero finalmente quien tendría que dar este financiamiento es el Banco de la Nación.

-Además de los microempresarios, ¿tiene otros enfoques para una eventual labor parlamentaria?

También tenemos una propuesta para los mototaxistas y taxistas, que es un fondo de pensión. Ellos, actualmente, no son aportantes de la AFP ni de la ONP. Entonces, queremos crear un fondo de pensión especial. Es muy fácil y podrán aportar de manera muy rápida porque ellos, cuando vayan a llenar de combustible sus vehículos, van a tener una retención del 10% y esto va a ir a un fondo de ellos. Este fondo no va a ser embargable para que después ninguna entidad bancaria quiera embargar o ante cualquier situación contractual que pueda darse.

Por otro lado, queremos enfocarnos en el reconocimiento constitucional de la fauna. Impulsaremos una modificación al Código Civil de tal forma que a los animales ya no se los considere “objetos de derecho”, sino como sujetos de derecho. Actualmente, los animales son “objetos” y, como tales, no se les reconoce ningún derecho. Nosotros creemos que los animales tienen derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y otros. Hay legislación comparada de diversos países al respecto y tenemos un respaldo en ese sentido.

También proponemos que, para combatir la tenencia irresponsable, se ponga de manera obligatoria los microchips de identidad de los propietarios a las mascotas. De tal forma que, si la mascota aparece en otro distrito, se pueda saber de quién es esa mascota. De no haber denuncia por pérdida, se le puede multar al propietario. Ya de por sí está implementado en la ley, donde se establece que en las municipalidades debe haber un registro de identidad, pero las municipalidades no lo implementan. También creemos que el SOAT debe cubrir los accidentes con animales.

-¿Y cuál es su posición sobre la unión civil? Es un planteamiento que podría llegar al nuevo Congreso.

La posición del partido es más amplia que la unión civil. Proponemos una unión solidaria de tal forma que a dos hombres, dos mujeres, dos amigas, dos amigos -bueno, no necesariamente tiene que haber una relación de pareja- se les pueda reconocer derechos patrimoniales conjuntos como si fuese una unión civil. Así, pueden heredar, por ejemplo. Sí me parece injusto que dos personas que crean patrimonio, la herencia pase a la familia y no a la pareja homosexual. Eso no debe pasar. Lo único que nos diferencia de otros partidos es que no vamos a apoyar la adopción de menores de edad.

-Pero, si usted reconoce que existen parejas homosexuales a las cuales les hace falta un reconocimiento, al menos, de patrimonio conjunto, y que eso sería lo justo, ¿cuál es la explicación de estar en contra de la adopción?

Definitivamente . No solo hay parejas, sino también familias homosexuales. Pero, en realidad, quien tiene derecho a tener padres es un niño. No es que una pareja tenga derecho a tener un hijo. Básicamente, como abogada, defiendo el interés superior del niño y, en ese sentido, nosotros no queremos que, pues, los niños tengan padres homosexuales. Tienen derecho a padre y madre, y en eso nos vamos a basar. Es una posición partidaria.

-Algunos partidos han mostrado posición sobre ampliar las causales de despenalización del aborto a los casos de violación…

Ahí también tenemos una posición partidaria y particular -mía, directa- de que un crimen no se puede solucionar con otro crimen y, mucho menos, volver a la víctima en una victimaria. Lo que no dicen los partidos es que eso de despenalizar el aborto es legalizar un asesinato de un ser con vida.

¿La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Totalmente de acuerdo. Pero, cuando ya hay otra vida de por medio, hay que respetar los derechos de esa nueva vida. La Constitución protege la vida y sabemos que genética y biológicamente, ya existe una vida en esos casos.

Queremos cadena perpetua para violadores. Tenemos que educar a la gente para reducir las tasas de violación. El aborto no va a reducir los casos de violación.

-En una entrevista con El Comercio, el candidato Rafael López Aliaga señaló que la píldora del día siguiente es “abortiva”. Pero la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, descarta que la píldora tenga ese efecto y ha referido que su uso es de prevención ante un riesgo de fecundación. Es un anticonceptivo de emergencia. ¿No le preocupa que el señor López Aliaga maneje un concepto equivocado sobre el anticonceptivo oral de emergencia (AOE)?

Si Rafael mantiene esta posición es porque, seguramente, va desde algún lado científico. Lo que yo sí puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo en lo que es planificación familiar. Yo creo que sí debe haber entrega gratuita de anticonceptivos a la población. Si el Estado no promueve la entrega de anticonceptivos de manera gratuita, vamos a generar, muy probablemente, embarazos no deseados. Y ahí es donde van a venir los conflictos, las personas que van a querer abortar…

-Como le dije, la OPS ha descartado que sea abortiva. Entonces, ¿cree que el Estado peruano sí debe distribuir el AOE? ¿Sí cree que es importante como política pública?

Si se comprueba que la pastilla no genera abortos y no es abortiva, sino que impide, en todo caso, algún tipo de fecundación porque inhibe el óvulo y demás temas científicos, pues, es totalmente válido. Es un tema científico. Yo me avalo en la ciencia; no en un tema religioso. Si no hay fecundación y la pastilla no es abortiva, sí debería otorgarse.

[Nota de redacción: La distribución del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) está regulada en el país y tiene como responsable al Ministerio de Salud. Su reparto quedó interrumpido entre 2009 y 2016, luego de que el TC fallara a favor de una organización que se oponía a su acceso, bajo el concepto de que era abortiva. En 2016, el Poder Judicial emitió una medida cautelar, con la que hasta hoy es permitida la repartición en postas y establecimientos de salud. El caso ha llegado nuevamente al TC, donde aún no se ha emitido una nueva sentencia]

-Con respecto a la eutanasia, ¿cuál es su postura como posible congresista?

Para poder legislar sobre la eutanasia, tendríamos que modificar la Constitución y dejar de reconocer el derecho a la vida como tal. Promover la eutanasia es ir en contra directamente de la Constitución. Legislar en ese aspecto va a ser bien complicado. Sobre el caso de Ana Estrada… ahora, con su sentencia, ha dicho que tiene más ganas de vivir… Era obvio que iba a pasar eso... Pero mi posición como persona y también la posición del partido es proteger la vida.

-Ustedes han señalado ser un partido “profamilia”, pero en sus listas llevaban a dos personas con sentencias por violencia familiar [Walter Sánchez Chavesta y Alberto Rodríguez Ordóñez]. Independientemente de que sean o ya hayan sido retirados, ¿no le produce desconfianza, para la coherencia que dice tener el partido, que personas con estos antecedentes ingresen?

Hemos tenido personas que lamentablemente han mentido en su hoja de vida. Hubo un voto de fe y esas personas mintieron al partido al decir que no tenían sentencias. Actualmente, esas personas están siendo evaluadas por el Comité de Disciplina del partido porque va en contra de lo que nosotros proponemos. El partido está tomando las acciones correspondientes. Control de todo no se puede tener. Hubo un voto de fe y ellos mintieron.

-Usted, como abogada, ha defendido varios casos mediáticos relacionados con violencia hacia la mujer. ¿Comparte las declaraciones que ha dado la candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Neldy Mendoza? Ella ha referido que, básicamente, las mujeres tienen responsabilidad de la violencia que sufren. También ha llamado “abuelas terroristas” a aquellas mujeres que priorizan la profesión antes que la maternidad.

Son declaraciones que van en contra de mi trayectoria profesional y también van en contra totalmente de lo que propone el partido. Estas declaraciones que han salido de la candidata a la vicepresidencia fueron emitidas, entiendo, antes de que ella forme parte de Renovación Popular y haya sido candidata. Yo sí rechazo las declaraciones que dio Neldy. Se le ha pedido un pronunciamiento porque sí va en contra de los ideales del partido.

Creo que ella puso el ejemplo de no dedicarse a lavar platos… La mujer, finalmente, es la que decide cómo debe ser su vida. Yo soy mujer, soy madre desde los 17 años, soy una persona que se dedica a la limpieza de su casa, atiendo a mis hijos, a mi esposo, a mi madre… Y aún así creo que he ejercido una labor profesional bastante coherente con lo que he hecho. No soy ni más ni menos que otra mujer por eso.

Por ejemplo, que una mujer lleve falda corta o salga a una discoteca o se quiera tomar unos tragos no quiere decir que se exponga a que un tercero la agreda sexualmente. Una mujer puede ejercer su vida como quiera, responsablemente. Neldy no es vocera del partido, por lo que su opinión ha sido muy personal.

Cachay es abogada del Estudio Warthon, fundado por su esposo Yorry Warthon, también candidato al Congreso con Renovación Popular. El despacho ha patrocinado casos de personas mediáticas. Entre ellos, el de la modelo Macarena Vélez, quien sufrió de tocamientos indebidos por parte de Adolfo Bazán en 2019. (Captura: Exitosa)

-¿Cree que el enfoque de género debe mantenerse en la educación escolar como política pública?

No. Yo creo que el enfoque de género no sirve. Nos dicen que erradica la violencia, pero yo no lo creo así. La violencia se erradica formando a los niños en valores, en educación cívica, en respeto. Creo que esto va más por un tema de formación de valores que por un tema de género. Todos sabemos que hombre y mujer somos iguales, solo con algunas diferencias obvias, pero somos iguales ante la ley. Ambos géneros pueden hacer las mismas cosas.

-Pero no todas las familias forman a sus hijos con esas ideas. Por otro lado, ¿qué diría de la educación sexual, sobre la que suele haber tabúes en el hogar? ¿Debe impulsarse en los colegios o no?

Yo estoy totalmente de acuerdo que en la currícula escolar se debe enseñar educación sexual adecuada a la edad y consultado el material con especialistas en el tema. Decir que no hay que enseñar educación sexual sería absurdo.

-Sin embargo, el candidato López Aliaga refirió, también en entrevista con El Comercio, que los padres son los responsables de educar en sexualidad a sus hijos y que el Estado no tendría por qué intervenir en esa enseñanza.

Cuando Rafael se refiere a educación sexual habría que saber a qué sector se refiere. La educación sexual es muy amplia en contenido. Desde que una mujer tiene vagina y un hombre tiene pene, desde ahí estamos hablando de la educación sexual. Y yo no creo que Rafael se oponga a eso porque son cosas que son evidentes. Yo creo que el va más al lado de los anticonceptivos, de la pornografía…

-Usted participó en un evento de ciencia en representación del candidato López Aliaga y tuvo problemas para responder una pregunta sobre los transgénicos. En el plan de gobierno, el partido señala que promoverá “un agro libre de transgénicos” y usted explicó en ese evento que “se ha determinado en el mundo que los transgénicos no son buenos. Pero la desmintieron en ese mismo momento. ¿Tiene alguna rectificación sobre este tema?

Sí, sí. Hay cosas que, evidentemente, me preguntaban en ese evento y esa información yo no la manejo; la maneja directamente Rafael con sus asesores. El tema de transgénicos sí lo conversé con Rafael… Hemos conversado con un ingeniero agrónomo, incluso, para saber si ha sido o no un error decir “un país libre de transgénicos”.

La aclaración sería que nosotros queremos proteger la biodiversidad. Hay transgénicos que vulneran la biodiversidad y no deberíamos permitirlo. Creemos que su uso, en la medida que sea responsable, sí deberían permitirse. Pero para otras cosas, no porque hay que proteger la biodiversidad. No todos los transgénicos son buenos, como me lo dijeron en ese evento. Pero sí hay otros que dañan. El ingeniero agrónomo nos ha explicado muy bien el tema y va por ahí el asunto.