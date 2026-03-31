Resumen

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Apenas en el primer bloque sobre educación, innovación y tecnología, los candidatos presidenciales intercambiaron frases durante sus intervenciones.
Apenas en el primer bloque sobre educación, innovación y tecnología, los candidatos presidenciales intercambiaron frases durante sus intervenciones.
Por Redacción EC

La primera ronda del Debate Presidencial 2026 contó con la participación de los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente), quienes debían plantear propuestas sobre educación, innovación y tecnología.

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