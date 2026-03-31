La primera ronda del Debate Presidencial 2026 contó con la participación de los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente), quienes debían plantear propuestas sobre educación, innovación y tecnología.

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Sin embargo, la candidata y ex Ministra de Justicia, Pérez Tello, inició su intervención aludiendo a sus contendores, generándose así un clima tenso en la sala y la natural respuesta de sus adversarios.

“Quiero empezar recordando que el país está como está por decisiones políticas, miserables, interesadas y abusivas que se han tomado desde el Congreso, avalando el Ejecutivo, tanto por Renovación Popular, como por el Fujimorismo”, inició Pérez Tello.

“Desde el 28 de julio del 2017 hasta ahora hay 345 ministros y 45 ministros de Educación, fina cortesía de la señora Fujimori y el señor López Aliaga”, añadió.

Acto seguido, Rafael López Aliaga aprovechó su tiempo para recordarle que Pérez Tello fue parte del Ejecutivo desde un Ministerio cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia.

“Sorprende realmente que la persona que entregó al Perú a Odebrecht, siendo ministra, que le debe al Perú más de 3 mil millones de dólares... será juzgada este 28 de julio, como parte de esta mafia, que impidió que los jóvenes emprendedores del país tengan ‘startup’ (empresa emergente, joven y con base tecnológica)“, indicó el líder de Renovación Popular.

La lideresa de Fuerza Popular no se quedó atrás y también respondió a las alusiones de Pérez Tello para recordarle que sus acusaciones son falsas y que son propias de la izquierda peruana.

“Doctora Pérez, yo tengo correa ancha para las críticas, pero no para las mentiras. La verdad no sé qué le ha pasado, la veo tan llena de odios y malgasta su valioso tiempo en atacarme, repitiendo las mismas mentiras de la izquierda. Creo que andar tanto tiempo con ellos le ha envenedado su corazón”, dijo Keiko Fujimori.

Quinta fecha del debate organizado por el JNE

Este martes participan Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente).

También, Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unidad Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Educación, innovación y tecnología

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Cabe recordar que, al inicio de la carrera electoral, se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

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