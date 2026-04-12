El candidato presidencial Rafael López Aliaga alzó su voz de protesta, luego de conocerse el flash electoral en una accidentada jornada en la que no se logró instalar el 100% de las mesas de sufragio para las Elecciones Generales 2026, lo que generó incidentes en los locales de votación y preocupación por parte de los partidos políticos, en aras de la transparencia en un polémico proceso.

“No se le ha permitido a más de 1 millón de personas un derecho constitucional fundamental en una democracia, el derecho a votar, y se les ha maltratado diciéndoles que no se les cobra la multa y vayan a su casa”, dijo en conferencia de prensa.

En esa línea, compartió una carta que su partido, Renovación Popular, envió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, durante el proceso electoral, tras advertir una serie de irregularidades.

En horas previas, el propio presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se había referido a la frustrada instalación de mesas en Lima, una región que tenía un sólido respaldo a Renovación Popular.

“Es por eso que recién con datos concretos podemos decir que 15 locales de votación : 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurin y 5 en Pachacamac no pudimos entregar el material que correspondía. 211 mesas de sufragio corresponden a esos 15 locales de votación en Lima y los perjudicados de manera directa son 63300″, indicó.

Se informó que integrantes del JNE se encuentra en sesión, a fin de emitir un pronunciamiento oficial y las medidas que se adoptarán, luego de hacerse públicas una serie

Como se recuerda, según el flash electoral con la información de la encuestadora DATUM, Rafael López Aliaga pasaría a una segunda vuelta electoral junto a la candidata por el partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Flash electoral

Keiko Fujimori - 16.5

Rafael López Aliaga - 12.8

Jorge Nieto - 11.6

Ricardo Belmont - 10.5

Aún se esperan los resultados oficiales, una vez que la ONPE termine el conteo rápido de votos, y se resuelva la situación de los ciudadanes que no alcanzaron a sufragar de manera regular este domingo 12 de abril.

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