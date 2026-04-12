Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial del partido político Renovación Popular aseguró que se trata de un maltrato a los ciudadanos. (Foto: El Comercio)
El candidato presidencial del partido político Renovación Popular aseguró que se trata de un maltrato a los ciudadanos. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Rafael López Aliaga alzó su voz de protesta, luego de conocerse el flash electoral en una accidentada jornada en la que no se logró instalar el 100% de las mesas de sufragio para las Elecciones Generales 2026, lo que generó incidentes en los locales de votación y preocupación por parte de los partidos políticos, en aras de la transparencia en un polémico proceso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.