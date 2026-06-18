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Rafael López Aliaga prevé triunfo de Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Rafael López Aliaga prevé triunfo de Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, aseguró que Keiko Fujimori se impondrá en la segunda vuelta electoral y se convertirá en la próxima presidenta de la República.

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