Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, aseguró que Keiko Fujimori se impondrá en la segunda vuelta electoral y se convertirá en la próxima presidenta de la República.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que la presencia de personeros en las mesas de votación fue determinante para garantizar el resultado de los comicios.

“ No tengo la menor duda (de que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta). En la segunda vuelta ha puesto personeros. Yo felicito al señor Dyer, me parece muy inteligente y creo que todos los partidos estamos obligados a no confiar en el Estado”, manifestó.

En #CuentasClaras, Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, prevé que Keiko Fujimori ganaría la segunda vuelta: "No tengo la menor duda. Pusieron personeros"



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El también exalcalde de Lima cuestionó el desempeño de los organismos electorales y afirmó que los partidos políticos deben reforzar sus propios mecanismos de vigilancia durante los procesos electorales.

“ No podemos confiar para nada en el Jurado ni en la ONPE porque el que pone el presidente del Perú es la ONPE y el Jurado, hasta ahora . Aquí lo hemos volteado, tanto así que Ipsos ha tenido que salir a corregir su conteo rápido”, señaló.

En otro momento, López Aliaga no descartó la posibilidad de establecer acuerdos políticos con Fuerza Popular en el próximo Congreso bicameral, aunque marcó distancia respecto de la posibilidad de conformar un cogobierno con la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

“ En ciertos temas coincidimos, en otros no. En lo que coincidamos, perfecto. Te pongo la agenda rapidito, el tema de reducir el Estado, en un tema que clama al cielo. Son 80 mil millones de soles: 20 mil en corrupción y 60 mil en órdenes de servicio y demás cosas”, indicó.

El líder de Renovación Popular sostuvo que los consensos podrían centrarse en temas como la reducción del gasto estatal, la mejora de los servicios de salud y educación, así como la ejecución de obras básicas. Sin embargo, insistió en que ambas organizaciones mantienen diferencias programáticas.

“Co-gobierno no porque tenemos diferentes planes de gobierno. Hay cosas donde vamos a pedirle a todas las bancadas apoyo para nuestras propuestas, pero vamos a ver si nos apoya Fuerza Popular” , añadió.

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Asimismo, López Aliaga informó que decidió no asumir el escaño que le correspondería en el Senado y que comunicó formalmente esta decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Antes de tomar una decisión me asesoro bastante. El día de hoy he mandado una carta notarial al Jurado diciendo que no voy a recoger las credenciales y entréguenla al congresista más votado para Senado Nacional, Absalón Vásquez ”, declaró.

Según explicó, considera que Vásquez desempeñará un papel relevante en la formulación de políticas para el sector agrario durante los próximos años. Además, reiteró sus críticas al organismo electoral y recordó que mantiene denuncias penales contra sus integrantes.

“Yo de este Jurado no espero nada, los he denunciado penalmente” , concluyó.