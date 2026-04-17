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Resumen

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En medio del conteo oficial de votos, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) escaló sus acciones contra el proceso electoral al ofrecer una recompensa económica por pruebas de un supuesto fraude. En paralelo, su partido presentó pedidos de nulidad de votos.

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