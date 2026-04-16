Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ofreció una recompensa económica dirigida a funcionarios del JNE y de la ONPE que le entreguen información que sustente sus denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios generales realizados el pasado 12 de abril.

A través de sus redes sociales, el exalcalde de Lima se dirigió directamente al personal de la entidad electoral. “Si tienes información verídica y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje, Renovación Popular ofrece una recompensa de S/20,000″, escribió además de asegurar la total confidencialidad para los informantes.

COMUNICADO – RENOVACIÓN POPULAR



El Perú merece elecciones transparentes.



Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje:



Renovación Popular ofrece S/. 20,000… — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) April 16, 2026

Este anuncio se produce mientras el escrutinio oficial sitúa a López Aliaga en el tercer lugar con el 11,86% de los votos válidos, según el avance al 92,12% de actas procesadas.

El ofrecimiento del candidato presidencial se suma a sus reclamos por los problemas logísticos registrados durante la jornada de votación del 12 de abril, los cuales provocaron demoras en la apertura de diversos locales en Lima. Según la postura de López Aliaga, estos incidentes afectaron el flujo de sufragios y habrían perjudicado su desempeño electoral en la capital.

Cabe mencionar que las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han ratificado la transparencia del proceso electoral. Si bien estos organismos internacionales reconocieron las deficiencias logísticas en la instalación de mesas, concluyeron que tales hechos no invalidan la integridad de los resultados generales.

Pese a esto, Rafael López Aliaga ha encabezado una protesta este miércoles en las inmediaciones de la sede del JNE para exigir que la autoridad electoral declare nulos los comicios por considerar que ocurrieron irregularidades.