Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rafael López Aliaga pide pruebas de irregularidades a cambio de dinero a funcionarios de la ONPE y JNE. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga pide pruebas de irregularidades a cambio de dinero a funcionarios de la ONPE y JNE. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ofreció una recompensa económica dirigida a funcionarios del JNE y de la ONPE que le entreguen información que sustente sus denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios generales realizados el pasado 12 de abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.