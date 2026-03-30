Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El candidato presidencial Rafael López Aliaga realizó este jueves un mitin en Tumbes como parte de sus actividades de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026, donde hizo un llamado directo a sus simpatizantes para involucrarse en el proceso electoral.
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