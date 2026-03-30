El candidato presidencial Rafael López Aliaga realizó este jueves un mitin en Tumbes como parte de sus actividades de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026, donde hizo un llamado directo a sus simpatizantes para involucrarse en el proceso electoral.

Durante su intervención, pidió a los ciudadanos a acudir temprano a sus centros de votación este 12 de abril y, en caso de que las mesas no se instalen a tiempo, ofrecerse como miembros de mesa. En ese sentido, también pidió a sus seguidores “controlar el voto” durante la jornada electoral.

Asimismo, el líder de Renovación Popular expresó su expectativa de obtener un amplio respaldo en la región norteña, señalando que su agrupación podría alcanzar una representación mayoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados por Tumbes.

En otro momento, López Aliaga sostuvo que el país atraviesa un contexto político que, a su juicio, se alinea con lo que denominó una “ola libertaria” en América Latina, mencionando cambios políticos en países de la región. En esa línea, afirmó que el Perú aún está pendiente de sumarse a esa tendencia.

“Ya empezó en Bolivia; ya se dieron cuenta. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, ya se dieron cuenta. Ya viene Colombia y Venezuela también, falta el Perú, falta un gobierno de una derecha cristiana, donde los pobres son primero”, dijo al finalizar su discurso.