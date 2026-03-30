Resumen

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El líder de Renovación Popular expresó su expectativa de obtener un amplio respaldo en la región norteña. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
El líder de Renovación Popular expresó su expectativa de obtener un amplio respaldo en la región norteña. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Rafael López Aliaga realizó este jueves un mitin en Tumbes como parte de sus actividades de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026, donde hizo un llamado directo a sus simpatizantes para involucrarse en el proceso electoral.

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